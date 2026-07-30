Saint-Leu : la rue du Général Lambert de nouveau accessible

(Actualisé) La ville de Saint-Leu indique que la circulation est à nouveau possible dans la rue Général Lambert qui avait été fermée une heure plus tôt après un épisode de fortes pluies. "La route au niveau de la résidence Ariane, rue Général Lambert, a été rouverte à la circulation par les services de la Région. L’eau s’est évacuée naturellement et la déviation mise en place a été levée" peut-on lire dans une publication de la ville. La municipalité appelle toutefois les automobilistes et les riverains à rester vigilants (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)