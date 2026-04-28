Saint-Leu : percuté par un tracteur, un homme de 65 ans décède

(Actualisé) Ce mardi 28 avril 2026, un tracteur a percuté un homme sur la RD13 à Saint-Leu, dans le secteur de Grand-Fond. Le piéton marchait le long de la route lorsqu'il a été touché par un tracteur. Après une fermeture de l'axe qui traverse les hauts de Saint-Leu, la circulation est à nouveau possible dans le secteur. Ce matin déjà, un accident mortel a eu lieu à Saint-Leu. Ce nouveau décès vient augmenter le nombre des tués sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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