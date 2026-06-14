À la une de ce dimanche : baleines de l'océan Indien, Jeux des villes, Takamaka, insolite, retour du poulpe et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 14 juin 2026 : - La guerre et la hausse du trafic maritime menacent toujours plus les baleines de l'océan Indien - [Photos-Vidéo] Sports : Saint-Denis remporte la première édition des Jeux des villes à Saint-Pierre - [Photos-Vidéo] Takamaka : bienvenue dans la vallée la plus humide de l'île - Insolite : un enfant découvre un trésor, un homme verbalisé pour téléphone en fauteuil roulant et un sac en cuir de T-Rex - Le spectaculaire retour du poulpe, nouvelle manne des pêcheurs bretons - La pa Météo France i di, sé zot i di - dimanche lumineux (Photo www.imazpress.com)

Les risques de collisions entre navires et cétacés n'auront jamais été aussi importante au large de nos côtes et dans l'océan Indien. Dans un effet en cascade inattendu, les tensions au Moyen-Orient affectent à des milliers de kilomètres, les groupes de baleines vivant une partie de l'année. Pour limiter le risque, la France a proposé à l’Organisation Maritime Internationale (OMI) la création d’une "zone à éviter" au large de La Réunion afin de renforcer la sécurité maritime et protéger le milieu marin.

Ils sont venus de 12 villes de La Réunion, 1.400 jeunes ont participé à la première édition des Jeux des villes ce samedi 13 juin 2026, ils se sont distingués dans huit disciplines. Au classement général, tous sports confondus, on retrouve à la troisième position la ville de Saint-Pierre, à la seconde place, la ville de Saint-Paul. Tout en haut de l’affiche, ce sont les jeunes de Saint-Denis, qui ont tiré leur épingle du jeu et atterrissent à la première place et repartent avec un chèque de 2.500 euros. Retour en images sur une journée forte en émotions.

Takamaka est une vallée située dans l'est de La Réunion, à Saint-Benoît. Connue pour ses paysages spectaculaires, elle est l'un des sites les plus humides de l'île. De son belvédère, il est possible d'observer des cascades, des barrages hydroélectriques et une biodiversité à couper le souffle. La vallée est marquée par des falaises abruptes qui encadrent la Rivière des Marsouins. L'accès du belvédère à la plateforme EDF est cependant interdit. Imaz Press vous offre ces images capturées en drone.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 8 au vendredi 12 juin 2026, le voici. Un enfant qui jouait sur une aire de jeux à Berlin a mis au jour un véritable petit trésor. En Belgique, un homme atteint de la maladie de Charcot a écopé d’une lourde amende de 185 euros alors qu’il circulait sur son fauteuil électrique. Un sac en cuir reconstitué à partir de cellules de Tyrannosaure Rex est mis aux enchères jeudi à l'Hôtel de Drouot à Paris.

Abondant et facile à capturer, le poulpe a été l'an dernier l'espèce la plus débarquée dans certaines criées du Finistère. Après soixante ans d'absence, le céphalopode à huit bras est devenu l'une des espèces les plus convoitées des pêcheurs bretons.

Pour ce dimanche 14 juin 2026, quelques averses côtières apparaissent dans le sud au petit matin, mais ça se dissipe rapidement pour laisser place à des périodes ensoleillées sur toute l'île. L'après-midi, l'intérieur se couvre et les pentes est et nord-est reçoivent des averses sous un ciel nuageux. Le littoral, lui continue de profiter du soleil.