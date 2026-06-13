Les handballeurs de la Cressonnière sacrés champions de France à Colombes

Les Kangoos ont disputé la finale de Nationale 2 ce samedi 13 juin 2026. Sur le terrain, c'est à la seconde mi-temps que les joueurs Réunionnais ont fait la différence. Ils affrontaient Le Chesnay, l'équipe adverse n'a pas démérité avec un score final de 29 à 34 pour La Réunion. De son côté, l'équipe féminine de la Cressonnière est vice-championne de France (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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