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Les handballeurs de la Cressonnière sacrés champions de France à Colombes

  • Publié le 13 juin 2026 à 19:30
  • Actualisé le 13 juin 2026 à 20:50
Finale des Championnats de La Réunion de handball

Les Kangoos ont disputé la finale de Nationale 2 ce samedi 13 juin 2026. Sur le terrain, c'est à la seconde mi-temps que les joueurs Réunionnais ont fait la différence. Ils affrontaient Le Chesnay, l'équipe adverse n'a pas démérité avec un score final de 29 à 34 pour La Réunion. De son côté, l'équipe féminine de la Cressonnière est vice-championne de France (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

ee/www.imazpress.com/[email protected]

Cressonnière, Champions de France, Handball, Championnat

guest
2 Commentaires
Max
Max
1 heure

Bravo et félicitations

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Bedier un bon maire
Bedier un bon maire
1 heure

Bravo st andré.
Nou merite mieux que pains chocolat patisserie, pas bon en plus.

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