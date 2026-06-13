Saint-Denis : des jardins partagés pour cultiver son propre potager, 50 places disponibles au Chaudron

Il paraît que les légumes que l'on cultive soi-même ont une saveur particulière. Dans la ville de Saint-Denis, vous avez la possibilité de louer une parcelle de jardin pour y faire vos cultures. La redevance mensuelle est de 7 euros, ce qui inclut la consommation d’eau et le paillage est compris. Il reste des places sur le site de l'ancien Zoo, Les Jardins Familiaux du Chaudron, qui se trouve à côté de la piscine du Chaudron. Nous partageons, ci-dessous, une publication à ce sujet. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)