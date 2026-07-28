Le nombre de demandeurs d'emploi en augmentation à La Réunion

La Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a communiqué les chiffres de l'emploi, à La Réunion, pour le deuxième trimestre 2026. Des chiffres qui voient le nombre de demandeurs d'emploi augmenter sur cette période. (Photo photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au deuxième trimestre 2026, La Réunion compte 171 170 personnes inscrites à France Travail qui ne sont « ni en attente d’orientation ni en parcours social », selon les chiffres donnés par la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

Plus précisément, le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 152 400 sur l'île. Parmi eux, on trouve 112 020 Réunionnais sans emploi et 40 380 qui se limitent à une activité réduite.

Au cours du trimestre précédent, le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 1,6 %, soit 2 390 personnes supplémentaires. Une hausse à pondérer au vu d'une baisse plus globale de 2,4 % sur un an qui touche cette partie de la population.

En France, sur cette même période, le nombre de demandeurs d'emploi croît de 1,3 %, soit 73 500 individus.