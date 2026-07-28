À retenir ce soir : nouveaux billets, liaison Chennai, Jazz dann Port, bébés décédés et incendies

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 28 juillet 2026 : - L'euro fait peau neuve : les habitants de La Réunion invités à donner leur avis sur les futurs billets - La liaison directe La Réunion - Chennai suspendue à compter du 21 octobre - [Vidéo] Jazz Dann Port : quatre jours de musique et plus de 40 concerts - Vaucluse : cinq corps de bébés retrouvés au domicile d'un couple à Orange - De retour après le feu, les habitants de Biscarrosse dans l'incertitude

La BCE (Banque centrale européenne) a dévoilé récemment une présélection de dix propositions de graphisme pour la prochaine série de billets en euros. Les Réunionnais et autres membres de l'Union européenne sont invités à donner leur avis à travers une enquête en ligne ouverte jusqu’au 21 septembre 2026. Le Conseil des gouverneurs devrait choisir une proposition de graphisme vers la fin de l’année

La compagnie aérienne IndiGo a décidé de suspendre la liaison entre La Réunion et Chennai, en Inde, à compter du 21 octobre 2026, jusqu’à nouvel ordre. Lancée en avril dernier, la liaison va être suspendue en raison d'"un contexte international marqué par une hausse significative des coûts d’exploitation, liée notamment aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient", explique la compagnie

Du 30 juillet au 2 août 2026, Le Port vibrera au rythme de la troisième édition de Jazz Dann Port. Avec 41 concerts, dont 31 gratuits, sur plusieurs scènes réparties dans la ville, et une programmation mêlant artistes réunionnais et figures internationales, le festival entend une nouvelle fois faire dialoguer jazz, musiques du monde et créations contemporaines. Ce mardi 28 juillet, la ville du Port et l'association Réunion Culture tenait une conférence de presse de lancement, sur la scène Banyan

"C'est dur à admettre mais il faut se relever": à Biscarrosse (Landes), l'incendie qui a détruit près de 200 bâtiments a été "fixé" par les pompiers et la "vie reprend" mais les habitants, de retour dans la ville mardi, oscillent entre désarroi et soulagement.

"C'est dur à admettre mais il faut se relever": à Biscarrosse (Landes), l'incendie qui a détruit près de 200 bâtiments a été "fixé" par les pompiers et la "vie reprend" mais les habitants, de retour dans la ville mardi, oscillent entre désarroi et soulagement.