Météo : dimanche lumineux

Pour ce dimanche 14 juin 2026, quelques averses côtières apparaissent dans le sud au petit matin, mais ça se dissipe rapidement pour laisser place à des périodes ensoleillées sur toute l'île. L'après-midi, l'intérieur se couvre et les pentes est et nord-est reçoivent des averses sous un ciel nuageux. Le littoral, lui continue de profiter du soleil. (photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)