[Photos-Vidéo] Sports : Saint-Denis remporte la première édition des Jeux des villes à Saint-Pierre

Ils sont venus de 12 villes de La Réunion, 1.400 jeunes ont participé à la première édition des Jeux des villes ce samedi 13 juin 2026, ils se sont distingués dans huit disciplines. Au classement général, tous sports confondus, on retrouve à la troisième position la ville de Saint-Pierre, à la seconde place, la ville de Saint-Paul. Tout en haut de l’affiche, ce sont les jeunes de Saint-Denis, qui ont tiré leur épingle du jeu et atterrissent à la première place et repartent avec un chèque de 1.500 euros. Retour en images sur une journée forte en émotions. (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Inspiré du modèle olympique, les jeux des villes donne lieu à un classement général des communes avec attribution de médailles d'or, d'argent et de bronze.

La journée s'est déroulée sous le regard bienveillant d'athlètes de haut niveau, la Réunionnaise Lucie Ignace mais aussi des invités : la capitaine de l'équipe de France de handball Grâce Zaadi Deuna et le basketteur Rudy Gobert, quadruple meilleur défenseur de l'année en NBA.

Les jeunes n'ont pas manqué de les suivre et d'échanger avec eux au fil de la journée. Avant le classement final qui voit Saint-Denis prendre la première place, les parrains des jeux des villes 2026 félicitent les jeunes participants.

La marraine de l’événement, Lucie Ignace l'affirme : "Cette journée a été une belle démonstration des valeurs du sport . Vous pouvez toutes être fières de vous." Écoutez.

Rudy Gobert ajoute : "C'est ma première fois sur l’île de la Réunion, c'est vraiment une île merveilleuse. J’espère qu’il y aura beaucoup d’autres éditions des jeux des villes".

À l'heure de clôturer cette grande journée sportive et de remettre médailles et cadeaux, le maire de la ville de Saint-Pierre, David Lorion, salue les jeunes participants, leurs parents et leurs entraîneurs : "La ville de Saint-Pierre est fière et très heureuse d'avoir accueilli cette première édition des Jeux des îles."

Avant de faire la liste des célèbres sportifs Réunionnais, David Lorion en est persuadé : "La Réunion, terre de champions, c'est une réalité, et en circulant tout à l'heure au contact des entraîneurs, tous m'ont dit la qualité physique et sportive de nos jeunes athlètes réunionnais, bien supérieure à beaucoup d'autres espaces ou beaucoup d'autres régions. Permettez-moi d'évoquer quelques-uns de ces enfants, chez nous, qui sont partis conquérir le monde. Des Réunionnais qui ont montré la voie, qui prouvent que l'excellence n'a pas de frontières géographiques, même depuis une île de l'océan Indien."

Sur la scène avant la distribution des prix, Thérèse Ferde, vice-présidente du Département, insiste : "Les médailles sont importantes, mais ce que vous retiendrez dans quelques années, ce sont les rencontres."

Et si on ne sait pas vraiment ce qui se trame dans la tête de nos petits champions : concentrés, attentifs, et complètement investis dans leur discipline sportive, une chose est sure, ils restent des enfants, qui ont vécu cette expérience le sourire aux lèvres.

À lire aussi : Saint-Pierre : 1.400 jeunes attendus la première édition des Jeux des Villes

ee/www.imazpress.com/[email protected]