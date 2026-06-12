Saint-Pierre : 1.400 jeunes attendus la première édition des Jeux des Villes

Le Comité régional olympique et sportif (Cros) de La Réunion lance la première édition des Jeux des Villes, samedi 13 juin 2026 à Saint-Pierre. Douze communes de l'île, près de 1.400 jeunes sportifs et huit disciplines seront réunis pour une journée placée sous le signe du sport, du dépassement de soi et du vivre-ensemble. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

C'est une première à l'échelle de La Réunion. Ce samedi, Saint-Pierre accueillera les Jeux des Villes, un événement sportif intercommunal destiné aux jeunes nés en 2012 et 2013. Portée par le Comité régional olympique et sportif (Cros), cette manifestation réunira douze communes de l'île, 1.400 participants et près de 300 bénévoles autour de huit disciplines sportives.

- "Bien plus qu’un événement sportif" -

Athlétisme, natation, football, basket-ball, handball, judo, karaté et tennis rythmeront cette journée de compétition organisée sur les complexes sportifs Mandela, Casabona et Bois d'Olives à Saint-Pierre.

Pour Johan Guillou, président du Cros Réunion, l'enjeu dépasse largement le cadre sportif. "Les Jeux des Villes La Réunion sont bien plus qu’un événement sportif. Ils portent une ambition forte : rassembler notre jeunesse autour des valeurs du sport, du respect, du dépassement de soi et du vivre-ensemble", souligne-t-il.

- Grâce Zaadi Deuna et Rudy Gobert seront présents -

Inspiré du modèle olympique, l'événement donnera lieu à un classement général des communes avec attribution de médailles d'or, d'argent et de bronze. La ville totalisant le plus de points remportera le titre de cette première édition.

Au-delà de la compétition, les organisateurs souhaitent faire des Jeux des Villes "un rendez-vous populaire, attendu et fédérateur pour toute La Réunion". Des initiations au parasport seront également proposées au public, qui pourra assister gratuitement aux différentes épreuves.

La journée se conclura par une cérémonie de remise des médailles à partir de 17 heures. Parmi les invités annoncés figurent notamment la capitaine de l'équipe de France de handball Grâce Zaadi Deuna et le basketteur Rudy Gobert, quadruple meilleur défenseur de l'année en NBA.

Le programme complet des compétitions et les horaires des épreuves sont à retrouver ici.

www.imazpress.com / [email protected]