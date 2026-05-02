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Bassin cerise : un petit paradis discret

  • Publié le 3 mai 2026 à 02:58
bassin cerise et bassin la paix
bassin cerise et bassin la paix
bassin cerise et bassin la paix
bassin cerise et bassin la paix

Niché dans un écrin de verdure, le bassin Cerise ce situe dans les hauteurs de l'est, à Saint-Benoît. Imaz Press vous fait découvrir ce site à travers ces images réalisées en drone. (Photos : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Situé dans les hauts de l'est, le bassin Cerise fait partie de l'un des nombreux bassins naturels de La Réunion se succédant le long de la Rivière des roches, comme le bassin la Mer ou encore le bassin la Paix.
 
 
Assez méconnu, il propose pourtant un cadre paisible, de nombreux points d'ombres et une eau rafraîchissante.
 
Il est recommandé de consulter la météo et les réglementations en vigueurs avant de s'y rendre.

 

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