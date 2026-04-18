[Photos] Bassin la mer, un trésor naturel caché dans l'est de La Réunion

Situé à Saint-Benoît dans les hauteurs de l'est de l'île, en amont du bassin la Paix et bordé par les eaux de l'océan Indien, le bassin La Mer est un lieu unique de La Réunion. Si la baignade est aujourd'hui autorisée sur le site, autrefois, il était utilisé comme point d'eau pour les habitants. Imaz Press vous offre ces images de ce trésor naturel (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Le moteur se tait sur le parking. Baskets lacées, sac sur le dos, la petite balade peu commencer. Quelques minutes de marche tranquille, sur un sentier bercé par des champs de cannes à sucre, des arbres exotiques et des herbes hautes, et voilà qu'apparaît le spectacle à la hauteur de l'attente. Le Bassin la mer est presqu'en vue.

Attention à l'arrivée : le bout du sentier devient un flanc de rempart.

- Bassin la mer, un trésor caché de l'île -

Le bassin apparaît en contre bas, surplombé d'une cascade qui s'y déverse, laissant apparaître un léger, mais perceptible, petit arc-en-ciel de couleurs dans les remous.

La baignade est autorisée mais il est impératif de s'informer sur les conditions météo au préalable.

Alimenté par la source de la forêt départementale du Piton Papangues, ce bassin d'eau douce est entouré d'un grand mur de basalte résultant d'une coulée de volcan. Le durcissement de la lave par refroidissement rapide, a formé le bassin.

- Un bassin, rappel de l'histoire de La Réunion -

L'histoire du lieu est liée à celle de la population réunionnaise. Aujourd'hui c'est un site de baignade pour les locaux et les visiteurs, mais autrefois il était utilisé comme point d'eau pour les habitants, indique l'Office de tourisme de l'est.

Son nom "La Mer" est un rappel de l'océan Indien qui borde ses rives.

Site fragile, il est protégé par les autorités locales et les associations qui travaillent ensemble pour le préserver. Il est crucial de sensibiliser le public au respect des règles en vigueur afin de conserver cette beauté naturelle et surtout pour limiter l'impact environnemental.

Trésor caché de Bras-Panon, le bassin La Mer est un mélange de fascination et de moments uniques à partager. Laissez vous tenter par ce lieu d'exception, où la nature a laissé sa trace intemporelle.

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