Admise dans trois prestigieuses écoles internationales, la danseuse réunionnaise Lilou Cecchet, s'envole pour le conservatoire de Paris

À seulement 18 ans, Lilou Cecchet, lycéenne à Saint-Denis, a été admise dans plusieurs grandes écoles de danse en Hexagone et à l’international. Une consécration pour celle qui rêve de devenir danseuse professionnelle. À quelques mois du grand départ, elle a choisi le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. (Photo DR - Guillaume Belaud)

Des salles de danse de Beauséjour aux scènes internationales, il n’y a désormais plus qu’un pas. Lilou Cecchet, 18 ans, a réussi un véritable tour de force : être sélectionnée pour intégrer plusieurs institutions prestigieuses de formation en danse.

La jeune Réunionnaise, élève de terminale au lycée Georges Brassens à Saint-Denis, a été admise au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ainsi qu’au Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance de Londres. Trois écoles de référence, particulièrement sélectives.

Au début du mois d'avril, elle se rendait à Lyon pour les épreuves d'admission, où elle a fait partie des 14 élèves admis.e.s. À Paris, elle fait également partie d’une poignée de candidat.e.s retenu.e.s : une douzaine seulement, sur près de 200 postulant.e.s. C'est d'ailleurs dans cette dernière école que Lilou Cecchet a décidé, après une longue réflexion et beaucoup de regrets pour Lyon, de poursuivre son parcours de danseuse.

- Une passion née très tôt -

C'est à l'âge de 5 ans que Lilou Cecchet découvre la danse. D’abord, à raison d’une heure par semaine, elle a progressivement intensifié sa pratique. Aujourd’hui, son emploi du temps dépasse les 14 heures hebdomadaires, avec une intensité accrue ces derniers mois pour préparer les concours d'admission.

Formée au sein de l'École des Arts Iriarte Olivia (EIOA), à Sainte-Marie, elle s’est spécialisée en danse contemporaine. Une discipline qu’elle affectionne particulièrement, tout en poursuivant un travail exigeant en danse classique. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'école félicite la jeune prodige pour son parcours et sa réussite. Regardez.

- Entre passion et baccalauréat -

Si les auditions se sont enchaînées ces derniers mois, entre Paris, Lyon et l’étranger, Lilou n’en oublie pas pour autant ses études. À l’approche du baccalauréat, elle doit jongler entre révisions et préparation artistique. Un équilibre exigeant, mais nécessaire pour celle qui nourrit depuis longtemps une ambition claire : devenir danseuse professionnelle et intégrer une compagnie pour partir en tournée à travers le monde.

Avec ces admissions, Lilou Cecchet voit aujourd’hui son rêve prendre forme. Il ne lui reste plus qu'à prendre son envol pour sa rentrée, en septembre prochain, et la nouvelle vie parisienne qui l'attend.

Une étape décisive dans un parcours déjà bien tracé, et qui pourrait bien conduire cette jeune Réunionnaise sur les plus grandes scènes internationales.

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