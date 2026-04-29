De La Réunion à Cannes, et bientôt New York : les talents péï de Super Zetwal raflent 5 prix de prestige

Cette année, plus de 1.000 talents venus de France, d’Europe et de La Réunion ont participé aux différentes phases d’auditions du programme international Révélation des Étoiles / IFCArts. À l’issue de cette sélection, 60 talents ont été retenus pour rejoindre Cannes. Parmi eux : une délégation réunionnaise accompagnée par Super Alpha. Nous publions le communiqué ci-dessous

Durant plusieurs jours à Cannes, les candidats ont intégré un véritable bootcamp de formation artistique professionnelle.



Ils ont notamment bénéficié de :



- Masterclass avec Maxime Dereymez, figure emblématique de Danse avec les stars

- Formations dispensées par des professionnels de la New York Film Academy

- Rencontres avec des représentants de Los Angeles Performing Arts Conservatory

- Intervention de professionnels des Cours Florent

- Auditions face à des managers, producteurs et agences internationales

Plus de 200 000 dollars de bourses d’études ont été attribués aux coups de cœur de ces institutions. Certains talents ont également eu l’opportunité de concourir pour une bourse de 10 000 dollars afin d’enregistrer un single avec le célèbre producteur Marc Williams.

- Des marches de Cannes aux plus grandes opportunités -

Moment particulièrement marquant : les jeunes talents réunionnais ont également eu l’honneur de vivre la mythique montée des marches du Canneseries Festival.



Une expérience unique qui symbolise déjà l’ouverture de nouvelles portes pour cette jeunesse artistique réunionnaise.



Parmi les 7 talents réunionnais accompagnés par Super Alpha, 5 ont réussi à se qualifier pour la grande finale, alors qu’il ne restait plus que 30 talents sur les 60 sélectionnés initialement.



Les finalistes réunionnais :



- Lya Bacco — Danse / Mannequinat

- Mathias Ulderic — Danse / Mannequinat

- Pauline Auberval — Danse

- Julie Gopalsamy — Mannequinat

- Kessy Dijoux — Danse



5 prix de prestige remportés à Cannes :



- Pauline Auberval & Lya Bacco - 1er Prix ex aequo – Best Junior Dancer

- Lya Bacco - Prix Mannequin Junior

- Mathias Ulderic - Prix Meilleur Espoir Junior

- Mathias Ulderic remporte également une bourse pour un stage de haut niveau à l’Académie Internationale de la Danse de Paris

- Kessy Dijoux - Prix Meilleur Danseur Adulte



Une performance remarquable qui confirme le potentiel exceptionnel des talents réunionnais sur la scène internationale.

- Prochaine étape : New York -

Suite à leurs performances remarquées à Cannes, plusieurs talents réunionnais ont désormais l’opportunité de poursuivre l’aventure à New York dès le mois de juillet, dans le cadre du prestigieux International Modeling and Talent Association.



Une nouvelle étape historique qui pourrait permettre, pour la première fois, à des talents réunionnais de représenter l’île sur cette scène mondiale.



À l’origine de cette initiative : Vanessa Cazal, fondatrice et directrice de Tempo Danse Academy depuis plus de 20 ans à La Réunion, créatrice du festival international VITADANSE, et fondatrice du mouvement Super Alpha.



À travers Super Zetwal, elle développe une ambition forte : créer des passerelles concrètes entre La Réunion et les plus grandes opportunités artistiques internationales.



Son objectif : permettre aux jeunes talents péï de rêver plus grand, de se professionnaliser et d’accéder à des carrières d’exception.



Et cette aventure ne fait que commencer.

- Un show exclusif pour faire rayonner La Réunion -

Pour cette première participation historique, les talents réunionnais ont également présenté un show exclusif spécialement créé pour l’occasion, imaginé afin de représenter fièrement La Réunion lors de la grande soirée de gala devant l’ensemble des professionnels, partenaires, jurys et invités présents.



Pour porter cette représentation, Vanessa Cazal a fait le choix symbolique du titre « Nout Viv Ensemb » de DJ Skarla, une composition originale dédiée à la beauté et à la force de l’île de La Réunion.



Véritable hymne au vivre-ensemble, cette chanson célèbre ce lien unique qui unit les Réunionnais au-delà de leurs différences, à travers un mélange de sonorités modernes et d’âme créole.



Un message puissant d’unité, de fierté culturelle et de diversité que les talents péï ont eu l’honneur de porter sur la scène cannoise.





