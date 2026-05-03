3 mai : une journée mondiale de la liberté de la presse dans un contexte préoccupant

Ce dimanche 3 mai 2026 marque la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une date symbolique, alors que les alertes se multiplient sur une dégradation sans précédent de cette liberté fondamentale à travers le monde. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Dans son dernier classement publié fin avril, Reporters sans frontières (RSF) tire la sonnette d’alarme : la liberté de la presse "a atteint son niveau le plus bas depuis un quart de siècle".

Pour la première fois depuis la création de cet indice en 2002, plus de la moitié des pays analysés sont considérés en situation "difficile" ou "très grave". Dans le même temps, la part de la population mondiale vivant dans un pays où la presse est véritablement libre est tombée à moins de 1 %, toujours selon l'organisation.

Lire aussi - La liberté de la presse au plus bas depuis 25 ans dans le monde, alerte RSF

Les causes de cette dégradation sont multiples : conflits armés, durcissement des régimes politiques, pressions économiques, mais aussi multiplication des procédures judiciaires visant à intimider les journalistes. "Les attaques contre les journalistes se transforment", souligne RSF, évoquant des pressions "économiques, politiques, légales".

- Un pilier fragilisé -

Instaurée en 1993 par l’Organisation des Nations Unies après l’adoption de la Déclaration de Windhoek en 1991, la Journée mondiale de la liberté de la presse rappelle chaque année le rôle essentiel des médias dans nos sociétés. La déclaration appelait déjà à "l’établissement, le maintien et la promotion d’une presse pluraliste, libre et indépendante", considérée comme une condition indispensable à la démocratie.

Ce droit s’inscrit également dans l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui affirme que : "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit".

Lire aussi - Journalistes tués au Liban : des experts de l'ONU veulent une enquête internationale

Au-delà du symbole, cette journée est aussi un moment d’alerte. Elle sert à rappeler que, partout dans le monde, des journalistes continuent d’être menacés, emprisonnés, voire tués pour avoir exercé leur métier.

- Une journée pour alerter et agir -

Au-delà du constat, cette journée du 3 mai permet aussi de sensibiliser le public et de soutenir les médias confrontés à des restrictions. Elle rend également hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l’exercice de leur profession, rappelant que derrière chaque information se cache parfois un engagement au péril de la vie.

Dans un monde où l’accès à une information fiable est plus que jamais crucial, la liberté de la presse reste une partie intégrante des droits de la personne, essentielle à la justice, à la transparence et à la liberté d'expression de chacun.

vg / www.imazpress.com / [email protected]