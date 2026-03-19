Patrick Bruel visé par une enquête pour viol et par une plainte pour tentative de viol

Le célèbre chanteur Patrick Bruel dans la tourmente judiciaire: il fait l'objet d'une enquête pour viol et est visé, depuis la semaine dernière, par une autre plainte, pour tentative de viol et agression sexuelle. L'artiste nie vigoureusement.

La plainte, déposée à Paris, et l'enquête, ouverte à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ont été révélée mercredi par Mediapart et confirmées à l'AFP de sources proches du dossier et par le parquet de Saint-Malo.

Le site d'investigation rapporte par ailleurs les témoignages de six autres femmes pour violences sexuelles entre 1992 et 2019 - l'une était mineure au moment de l'agression sexuelle qu'elle dénonce.

Cet article "fabrique un personnage et un système qui n'ont jamais existé", a rétorqué auprès de l'AFP Christophe Ingrain, l'avocat du mis en cause, ce dernier affirmant "n’avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel".

"Sur une large partie des faits dont il serait question" dans l'article, "la justice s'est déjà prononcée", a souligné Me Ingrain, faisant référence à deux enquêtes ouvertes à la suite des plaintes de deux masseuses et classées sans suite en décembre 2020 par le parquet de Nanterre.

A Perpignan, une masseuse d'une trentaine d'années avait accusé le chanteur d'agression sexuelle lors d'une séance de massage dans un hôtel en juillet 2019.

Il avait aussi été visé par une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel après des accusations en 2019 d'une autre masseuse d'un hôtel en Corse.

Lors de ces investigations, les enquêteurs avaient entendu d'autres femmes l'accusant d'agression sexuelle, d'exhibition sexuelle ou de harcèlement sexuel, jusqu'en 2008. Patrick Bruel avait également fait l'objet d'un signalement des autorités suisses, classé également.

Sauf qu'au moins deux nouvelles plaintes ont été déposées depuis et l'une a engendré le lancement d'investigations en Bretagne.

- "Besoin de libération" -

La plainte pour tentative de viol et agression sexuelle a été déposée le 12 mars dernier par l'actuelle directrice générale d'Unifrance, Daniela Elstner.

D'après Mediapart, les faits reprochés remontent à novembre 1997 lors du festival du Film français d'Acapulco (Mexique). Daniela Elstner était alors assistante d'Unifrance, organisme chargé de promouvoir le cinéma français à l'international.

Pourquoi porter plainte la semaine dernière ? "Sa démarche est aujourd'hui moins une volonté de condamnation judiciaire qu'un besoin de libération, pour elle, et pour toutes les autres", a expliqué son avocate, Jade Dousselin, sollicitée mercredi par l'AFP.

Daniela Elstner "est venue me voir une première fois en 2019, afin d'évoquer, dans le cadre de l'institution dont elle avait la charge, le sujet émergeant du #MeToo en France", a raconté Me Dousselin.

"Au moment d'appréhender ensemble le nécessaire et complexe équilibre entre la libération de la parole et le respect de la présomption d'innocence, elle m'a raconté, avec énormément d'émotions, son histoire personnelle", dit l'avocate.

A Acapulco, la compositrice et productrice Maïdi Roth, 27 ans, a raconté à Mediapart avoir partagé un taxi commun avec le chanteur. "Je ne le connaissais pas, il a mis sa main sur ma cuisse, il a tenté de m’embrasser de force", a-t-elle affirmé. "Il insistait, je le repoussais, il insistait. J’ai fini par lui dire que mon copain m’attendait à la sortie du taxi. Il m’a répondu qu’il n’était pas jaloux. Ça m’a sidérée".

"Avec le recul, j’ai compris que cela n’avait rien à voir avec de la séduction ou des sentiments, j’étais juste un objet à posséder", a-t-elle estimé.

A Saint-Malo, une autre plainte a été déposée le 30 septembre 2024, a confirmé à l'AFP une seconde source proche du dossier. La femme accuse Patrick Bruel d'un viol en octobre 2012, en marge du festival du Film britannique de Dinard, dont Patrick Bruel présidait le jury.

C'est cette plainte qui a engendré l'ouverture d'une enquête, confirmée par le parquet de Saint-Malo. Selon la source proche, l'artiste n'a pas encore été interrogé par les enquêteurs.

AFP