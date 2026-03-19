"Vous m’avez appris le respect, l’écoute et la responsabilité" Bachil Valy remercie les habitants de l'Entre-Deux

Ce jeudi 19 mars 2026, Bachil Valy s'exprime pour la première fois depuis sa défaite au premier tour des élections municipales du 15 mars dernier. Dans une publication Facebook, il remercie les habitants du village. Bachil Valy leur dit : "Vous m’avez appris bien plus que la politique : vous m’avez appris le respect, l’écoute et la responsabilité". (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Après cinq mandats passés à servir notre belle commune, le verdict des urnes est tombé. Cela marque la fin d’un chapitre important de ma vie, mais certainement pas la fin de mon attachement indéfectible pour mon village l’Entre-Deux, qui m’a vu grandir."

- "Servir ma commune a été l’honneur de ma vie" -

Dans une longue publication, Bachil Valy écrit : "C’est avec une émotion profonde que je m’adresse à vous. (...) Je tiens infiniment à remercier toutes les personnes qui m’ont accompagné et soutenu pendant toutes ces années".

"Merci à vous Entredeuxiennes et Entredeuxiens pour la confiance que vous m’avez accordée."

Il lance : "Aujourd’hui, je ressens avant tout une immense gratitude, teintée d’émotions".

Dans sa missive remplie d'émotion, l'ancien maire remercie les habitants du village :"Merci à celles et ceux qui m’ont fait confiance, année après année. Merci à celles et ceux qui m’ont accompagné, de mes premiers pas jusqu’à aujourd’hui, qui m’ont transmis les valeurs, les exigences, et les rouages de l’engagement public."

"Vous m’avez appris bien plus que la politique : vous m’avez appris le respect, l’écoute et la responsabilité."

- Bachil Valy : maire pendant 25 ans -

Il y a 25 ans, Bachil Valy devenait maire de l'Entre-Deux pour la première fois.

Ce dimanche 15 mars 2026, coup de théâtre au premier tour des élections municipales du petit village. Camille Clain est devenue maire de l'Entre-Deux avec 2.292 voix soit 52,10 % des suffrages exprimés, contre Bachil Valy qui a fait un score de 47,90 %.

L’installation du nouveau conseil municipal de l’Entre-Deux aura lieu ce samedi 21 mars à 14 heures.

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