À retenir ce soir : désunion avec Didier Robert, contact explosif entre la lave et l'eau, municipales à Saint-Leu, Séraphin veut "convaincre" et volcan

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 19 mars 2026 : - Municipales : le Rassemblement Citoyen de Saint-Paul se désolidarise du soutien de Didier Robert à Cyrille Melchior - Volcan : le contact brutal entre la lave et l’eau peut générer des explosions localisées - Municipales à Saint-Leu : Bruno Domen rappelé à l'ordre, la mairie organisera bien les opérations de vote pour le deuxième tour - Municipales à Saint-Paul : Emmanuel Séraphin veut "continuer à convaincre" à trois jours du second tour - Plus de contrôle et de signalétique au volcan : le préfet alerte face aux comportements dangereux

Ce jeudi 19 mars 2026, le Rassemblement Citoyen de Saint-Paul a annoncé se désolidariser du soutien de Didier Robert à Cyrille Melchior. En effet, dans son communiqué du 17 mars 2026, Didier Robert annonce son soutien à Cyrille Melchior, candidat aux municipales face à Emmanuel Séraphin. Le Rassemblement Citoyen, "n’a pas été consulté ni associé à cette décision".

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce jeudi 19 mars 2026, toujours en direction de l'océan. Au point de contact entre la lave et la mer, une plateforme continue de se constituer et de s’élargir. Mercredi midi, au point d’impact, la plateforme "avait progressé de 85 mètres dans l’océan", indique l'Observatoire. Mais attention, "le contact brutal entre la lave et l’eau peut générer des explosions localisées. En effet, cette plateforme, composée d’une accumulation de coulées de lave et de fragments rocheux, reste très instable et fragile", préviennent les volcanologues.

Depuis ce mercredi soir 18 mars 2026, c'est une très grosse tempête dans… un verre d'eau qui agite la commune de Saint-Leu. Bruno Domen, maire sortant, refuserait d'organiser le second tour des élections ce dimanche. L'idée semble effectivement l'avoir habité. Il a fallu un rappel à l'ordre ferme des autorités pour le ramener à la raison. Au final "le scrutin aura lieu normalement" indique-t-on à la mairie saint-leusienne.

Encore deux jours pour convaincre, et trois jours avant le second tour des élections municipales. Emmanuel Séraphin a rassemblé ses soutiens ce jeudi 19 mars 2026 à Saint-Paul, avant le retour des citoyens aux urnes. Au premier tour, le maire sortant a remporté 47,16% des suffrages exprimés, et s'est placé en tête de la majorité des bureaux de vote. Après le retrait de Didier Robert, il affrontera uniquement Cyrille Melchior, qui a cumulé 34,17 % des voix exprimées.

Suite à l'éruption du Piton de la Fournaise, face à l’activité volcanique et à l’affluence qu’elle suscite, la préfecture rappelle, ce jeudi 18 mars 2026, les règles de sécurité à respecter dans la zone présentant un danger réel, voire mortel pour la population.