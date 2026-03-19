Municipales à Saint-Paul : Emmanuel Séraphin veut "continuer à convaincre" à trois jours du second tour

Encore deux jours pour convaincre, et trois jours avant le second tour des élections municipales. Emmanuel Séraphin a rassemblé ses soutiens ce jeudi 19 mars 2026 à Saint-Paul, avant le retour des citoyens aux urnes. Au premier tour, le maire sortant a remporté 47,16% des suffrages exprimés, et s'est placé en tête de la majorité des bureaux de vote. Après le retrait de Didier Robert, il affrontera uniquement Cyrille Melchior, qui a cumulé 34,17 % des voix exprimées (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lors de cette conférence de presse, Emmanuel Séraphin a tenu à revenir sur le retrait de Didier Robert pour le second tour et son soutien annoncé à Cyrille Melchior. "On voit que c'est une union de façade, puisque tout le monde ne vient pas, et qu'on vient d'apprendre qu'il y a une désolidarisation des colistiers de Didier Robert concernant cette union", constate le maire sortant.



"On voit aussi que les maires qui sont venus hier à Saint-Paul essayent de sauver le vaincu, mais ont mis aussi des conditions : pas de Rassemblement national, pas de Didier Robert autour de la table", continue-t-il.



"Le président du Département se retrouve aujourd'hui tout seul avec sa liste pour mener ce second tour, avec des soutiens qui se désolidarisent de cette action par rapport au ralliement du Rassemblement national, mais aussi par rapport aux animosités qui existent entre ces deux listes", avance Emmanuel Séraphin.





Ce mercredi, de nombreux maires et figures de droite étaient en effet présents aux côtés de Cyrille Melchior : Patrice et André Thien Ah Koon, Jeannick Atchapa, Olivier Rivière, Eric Ferrère, Sidoleine Papaya, Bruno Robert, mais aussi un représentant de Patrice Selly.



Pour Emmanuel Séraphin, "cela montre qu'on soutient, mais à condition, et ça c'est quelque chose qui ne fonctionne pas".

- Emmanuel Séraphin en tête de la plupart des bureaux -

Le maire sortant espère améliorer le taux de participation au second tour. "La participation a été plus de 50%, on est au-dessus de la moyenne départementale, mais on appelle ceux qui attendent souvent le second tour à se mobiliser", déclare-t-il.



"Le choix est clair : on a fait 47,16% des voix, et on va continuer à convaincre les personnes. Mais on voit bien que le projet a créé une adhésion, notamment au niveau des Hauts, pour pouvoir mettre en oeuvre une politique claire sur le territoire de la commune de Saint-Paul", espère-t-il.



Emmanuel Séraphin est arrivé en tête dans plusieurs bureaux des Hauts. "On est arrivé devant sur les trois cantons de la commune de Saint-Paul. 86,6% des bureaux de vote nous ont placés en tête, dont les trois bureaux de Mafate. Pour nous, c'est une adhésion populaire, c'est un vote d'adhésion par rapport aux équipements qui ont été réalisés sur le territoire, la politique de service public qui a été mise en oeuvre pour les citoyens, et pour une équipe qui travaille aux plus proches des habitants sur le territoire", conclut-il.

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