Municipales 2026 : à Saint-Paul, une triangulaire entre Emmanuel Séraphin, Cyrille Melchior et Didier Robert

Sur la commune de Saint-Paul, c'est une triangulaire qui se jouera au second tour des élections municipales. En tête lors de ce premier tour, le maire sortant, Emmanuel Séraphin avec 47,16% des suffrages, devant Cyrille Melchior avec 34,17% des votes et Didier Robert avec 11,17%. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Saint-Paul -

En 2020, Huguette Bello a remporté les élections à Saint-Paul avec 61,75 % des votes (26.056 des voies) face à Alain Bénard.

Emmanuel Séraphin a par la suite été élu maire de Saint-Paul par le conseil municipal de la commune en 2021 suite de la démission d'Huguette Bello pour cause d'élection à la présidence de la Région Réunion.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 53,65 %.

Le taux d'absention au second tour de 46,14 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 108.088 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 89.381