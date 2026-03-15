TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

MUNICIPALES Plusieurs maires élus dès le premier tour. Retrouvez les premiers résultats sur notre site

MUNICIPALES Plusieurs maires élus ou réélus dès le premier tour. Photos et vidéos sur notre site. Suivez notre direct

voir plus

Municipales 2026 : à Saint-Paul, une triangulaire entre Emmanuel Séraphin, Cyrille Melchior et Didier Robert

  • Publié le 15 mars 2026 à 23:26
  • Actualisé le 15 mars 2026 à 23:33
mairie de saint-paul

Sur la commune de Saint-Paul, c'est une triangulaire qui se jouera au second tour des élections municipales. En tête lors de ce premier tour, le maire sortant, Emmanuel Séraphin avec 47,16% des suffrages, devant Cyrille Melchior avec 34,17% des votes et Didier Robert avec 11,17%. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

 

- Commune de Saint-Paul - 

En 2020, Huguette Bello a remporté les élections à Saint-Paul avec 61,75 % des votes (26.056 des voies) face à Alain Bénard.

Emmanuel Séraphin a par la suite été élu maire de Saint-Paul par le conseil municipal de la commune en 2021 suite de la démission d'Huguette Bello pour cause d'élection à la présidence de la Région Réunion.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 53,65 %.

Le taux d'absention au second tour de 46,14 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 108.088 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 89.381

Municipales, Municipales 2026, Politique, Élections

guest
1 Commentaires
Tout sauf Melchior
Tout sauf Melchior
1 heure

Doumoune y aime pas Melchior, le macroniste.

Répondre