Municipales : le Rassemblement Citoyen de Saint-Paul se désolidarise du soutien de Didier Robert à Cyrille Melchior

Ce jeudi 19 mars 2026, le Rassemblement Citoyen de Saint-Paul a annoncé se désolidariser du soutien de Didier Robert à Cyrille Melchior. En effet, dans son communiqué du 17 mars 2026, Didier Robert annonce son soutien à Cyrille Melchior, candidat aux municipales face à Emmanuel Séraphin. Le Rassemblement Citoyen, "n’a pas été consulté ni associé à cette décision" (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Un certain nombre de sympathisants et de colistiers non membres du Rassemblement citoyen s'associent à ce communiqué et refusent cette décision, dont : Sabrina Edmond, Fernand Hoareau, Patricia Locame et Georges Marie Aipar", écrit le Rassemblement citoyen dans un communiqué.

"Nos électeurs demeurent libres de leur vote."

- Didier Robert se retire au profit de Cyrille Melchior -

Didier Robert confirme ce mardi 17 mars 2026 se retirer du second tour des élections municipales de Saint-Paul. Arrivé en troisième position du scrutin du premier tour, avec 11,17% des suffrages exprimés, l'ancien président de Région indique avoir décidé "d’apporter (son) soutien plein et entier à la candidature de Cyrille Melchior, dans une démarche claire, assumée et tournée vers l’intérêt général".

L'annonce était attendue, et met désormais Emmanuel Séraphin en plus grande difficulté qu'il ne l'était. Si le maire sortant a fait un score confortable au premier tour, avec 47,16% des voix, l'éventualité d'une triangulaire lui était particulièrement favorable.

Aucune fusion des listes n'a cependant était décidée entre les candidats de droite, comme cela avait déjà été pressenti. De son côté, Cyrille Melchior a déjà déposé sa liste pour le second tour.

Le candidat RN Jean-Yves Morel a lui aussi appelé à voter pour Cyrille Melchior.

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