2e tour des municipales : les candidats ont jusqu'à 18h pour déposer leur liste

Après le premier tour des municipales, dimanche 15 mars dernier, qui a vu l'élection de 14 maires, les candidats disposent encore de quelques heures pour négocier d'éventuelles alliances ou décider de se maintenir. Les listes pour le 2e tour, prévu dimanche 22 mars 2026, doivent être officiellement déposées en préfecture au plus tard ce mardi 17 mars à 18 heures. (Photo www.imazpress.com)

Les tractations entrent dans leur dernière ligne droite. Après le premier tour des élections municipales 2026, les candidats qui souhaitent se présenter au second tour ont jusqu’à ce mardi 17 mars à 18 heures pour déposer leur liste en préfecture ou en sous-préfecture.

Ce délai marque également la fin des discussions entre listes : alliances, fusions ou désistements doivent être finalisés avant ce dépôt officiel.

À La Réunion, les déclarations de candidatures doivent être déposées comme suit :

• Pour les communes de l’arrondissement Nord, elles sont reçues à la préfecture (bureau des élections).



• Pour les communes des arrondissements Sud, Ouest et Est, elles doivent être déposées respectivement dans les sous-préfectures de Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Benoit

La préfecture affirme qu' "aucune déclaration de candidature transmise par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique ne pourra être prise en compte".

- Qui peut se maintenir au second tour ? -

Pour pouvoir se présenter au second tour, qui se tiendra dimanche 22 mars prochain, les règles fixées par le code électoral sont précises :

• seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se maintenir,

• les listes ayant obtenu au moins 5 % des voix peuvent fusionner avec une liste qualifiée pour le second tour ;

• les candidats d’une même liste au premier tour ne peuvent figurer que sur une seule liste au second tour.

Ces fusions permettent souvent de constituer des listes communes entre les deux tours afin d’augmenter les chances de l’emporter. Comme c'est le cas à La Possession par exemple où trois candidats ont fusionné pour faire face à la maire sortante.

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- Deux cas de figure pour déposer une liste -

Pour le dépôt en préfecture, la procédure varie selon la situation de la liste :

• Si la liste est identique au premier tour, seul un nouveau formulaire de déclaration de candidature de la liste doit être rempli et signé par la tête de liste ou son représentant.

• Si la liste résulte d'une fusion, un dossier complet doit être déposé, comprenant la déclaration de la liste et des déclarations individuelles de candidature de chaqye membre. Dans ce cas, l'intitulé de la liste et l'ordre des candidats peuvent être modifiés.

- Dernières heures de négociations -

Ce mardi constitue donc une journée décisive pour les équipes de campagne. Jusqu'à la clôture du dépôt des candidatures à 18 heures, les listes peuvent encore conclure une fusion avec une autre liste, décider de se maintenir seules ou se retirer et appeler à voter pour une autre liste.

Une fois les listes enregistrées, la campagne pour le second tour entrera dans sa dernière ligne droite avant le scrutin de dimanche prochain.

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