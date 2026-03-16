14 maires, dont 4 femmes, élus ou réélus au premier tour : du jamais vu à La Réunion

De mémoire d’observateur politique, c’est du jamais vu : 14 maires ont été élus ou réélus dès le premier tour lors de ces élections municipales à La Réunion, soit plus de la moitié des maires de l’île. États des lieux (Photo Ludovic Brasier / www.imazpress.com)

- 14 maires élus ou réélus dès le premier tour -

C'est le cas de :

- Ericka Bareigts (Saint-Denis),

- Olivier Hoarau (le Port),

- Mathieu Hoarau (Etang-Salé)

- Eric Ferrère (les Avirons)

- Juliana M'Doihoma (Saint-Louis),

- Serge Hoareau (Petite Ile),

- Camille Clain (Entre-Deux)

- Patrick Lebreton (Saint-Joseph),

- Olivier Rivière (Saint-Philippe),

- Michel Vergoz (Sainte-Rose)

- Patrice Selly (Saint-Benoît)

- Jeannick Atchapa (Bras Panon),

- Johnny Payet (Plaine des Palmistes),

- Sidoleine Papaya (Salazie).

Lire ici - Municipales 2026 : plusieurs maires élus dès le premier tour, le taux de participation définitif à La Réunion est de 55,27%

- Ericka Bareigts élue au premier tour, malgré un grand nombre de listes -

Sa victoire est le résultat qui est tombé le plus rapidement lors de cette soirée électorale. Peu avant 19 heures, les premières tendances la plaçaient en tête de ce premier tour des élections municipales.

À l’heure où les résultats tombent, ils sont sans appel. Ericka Bareigts l’emporte à 62,21 %. À son arrivée à son QG de campagne, elle s’adresse à la presse : "Je voudrais remercier les électeurs qui nous ont fait confiance de façon aussi nette (…) C'est le résultat d'un travail énorme que nous faisons depuis des années (…). Nous avons été jugés sur ce que nous avons fait. La politique telle que nous la faisons est noble et les gens le ressentent." Si les autres candidats sont loin derrière, Gaelle Lebon fait le score surprenant de 10,55 %.

Au vu du grand nombre de candidats à Saint-Denis, une victoire au premier tour était inattendue.

- 4 femmes élues maires au premier tour -

Autre femme élue maire ce dimanche : Camille Clain crée elle aussi la surprise, cette fois-ci à l’Entre-deux. Après 25 années passées à la tête de la mairie, Bachil Valy doit tirer sa révérence. Entre les deux candidats, ce sont 185 voix qui ont fait toute la différence. La nouvelle maire de la ville l’emporte avec 52,10 % des suffrages exprimés.

Juliana M’Doihoma est réélue : "56 % pour nous et, comment vous dire, les autres, sont loin, loin derrière. C’est un vrai vote de confiance qui s’est exprimé, et de façon très très large", lance la maire de Saint-Louis devant son QG de campagne.

"Une victoire sans surprise", selon Juliana M'Doihoma. Elle ajoute : "J'avais senti depuis quelques années qu'il y a une adhésion autour des valeurs que je défends et aujourd'hui les habitants ont donné une réponse claire à ce qu'ils souhaitaient pour la suite."

Parmi les candidats face à elle : l’ancien maire Cyrille Hamilcaro. Pendant son année de campagne, il avait lancé une rubrique vidéo appelée les "directs du jeudi", un rendez-vous sur les réseaux sociaux, dans lequel il attaquait violemment Juliana M'Doihoma, en l’appelant "madame l’amère". Chez nos confrères du Quotidien, il avait indiqué être revenu en politique à Saint-Louis car : "J'ai créé un monstre et c’est à moi de l’enlever de là".

Ce dimanche 15 mars 2026, à 20 heures, c’était la défaite qui a été amère pour Cyrille Hamilcaro. Il comptabilise lui 24,68 % des voix.

À Salazie, cette campagne était une première pour Sidoleine Papaya qui avait obtenu son rôle de maire lorsque Stéphane Fouassin a dû quitter ce poste pour devenir sénateur. Elle remporte sa première élection avec 66,79 % des voix exprimées, devant Thierry Jean-Jacques De Gerus (14,78 %).

- L'échec du retour des anciens maires -

Dans la commune du Port, deux candidats tentaient de briguer le fauteuil de maire. Au premier tour des élections municipales, ce dimanche 15 mars 2026, le maire sortant Olivier Hoarau a été réélu avec 80,46 % des votes exprimés. Ce résultat est sans surprise, face à l’ancien maire qui n’a pas réussi son retour en politique. Jean-Yves Langenier comptabilise moins de 19,54 % des suffrages exprimés.

À l’Étang-Salé, il affrontait lui aussi un ancien maire, Mathieu Hoarau avait face à lui Jean-Claude Lacouture, mais aussi Isaline Tronc, Vincent Defaud et Lydie Delgard. Il l’emporte dès le premier tour avec 65,49 % des votes.

Même désillusion pour Jean-Louis Lagourgue qui tentait un retour à la tête de la commune de Sainte-Marie, avec 25,64%. Il fait jeu égal avec le maire sortant Richard Nirlo (25%) mais il est nettement distancé par la candidate Céline Sitouze qui arrive en tête de ce premier tour et rassemble 33,36% suffrages sur son nom.

À Saint-Denis, c'est René-Paul Victoria qui n'aura pas réussi son retour, largement battu par Ericka Bareigts, élue dès le premier tour.

- Les maires sortants en ballottage favorable -

Trois maires sortants sont en ballottage favorable et se dirigent vers une triangulaire.

C’est le cas de Jacques Técher à Cilaos. Il arrive en tête au premier tour avec 46,52 % des votes, devant Laïla Nassibou avec 41,30 % et Gaël Firmant avec 12,18 % des suffrages.

À Saint-Pierre, David Lorion n’a pas réussi le pari de gagner la mairie au premier tour. Il arrive tout de même en tête du premier tour avec 44,33 % des voix, un avantage pour le second tour. Il devra affronter Emeline K./Bidi (21,75 % des voix), la candidate soutenue par Huguette Bello, mais aussi Jean Gaël Anda Sita qui, avec 19,58 % des suffrages exprimés peut se maintenir au second tour.

À Saint-Paul, Emmanuel Séraphin rate de peu l’élection au premier tour. Soutenu par Huguette Bello et Karine Lebon respectivement en 2ème et 4ème position sur sa liste, il obtient 47,16 % des suffrages. Ce score le place nettement devant Cyrille Melchior (34,17 %), le président LR du Département, et encore plus nettement devant Didier Robert, l'ex-président divers droite de la région Réunion (11,17 %).

L’enjeu est maintenant de savoir si ces deux personnalités de droite s’uniront ou se désisteront l’une pour l’autre au second tour. Ou si une triangulaire sera proposée aux électeurs.

À Saint-André, Joé Bedier arrive en tête avec 30,02 %. Au second tour, le maire sortant sera face aux frères Virapoullé. Laurent Virapoullé qui comptabilise 21,71 % des votes et Jean-Marie Virapoullé et ses 20,80 %, ainsi que l’ancien maire Éric Fruteau qui lui obtient 16,49 % des suffrages. Tous ces candidats peuvent se maintenir au second tour.

À la Possession, la maire sortante, Vanessa Miranville, arrive en tête du scrutin du premier tour avec 41,94% des suffrages exprimés, pas suffisant pour être élue ce dimanche. La commune se dirige donc vers une quadrangulaire avec Erick Fontaine (19,60%), Philippe Robert (14,01%) et Vincent Rivière (13,10%), sauf union des listes pour le second tour.

Au Tampon, trois candidats sont en ballottage pour le second tour des municipales. Il s'agit du maire sortant Patrice Thien Ah Koon, arrivé en tête avec 40,92% des voix, Alexis Chaussalet avec 28,95% des suffrages et enfin Nathalie Bassire avec 22,35% des votes.

À Trois-Bassins, on prend les mêmes et on recommence : les quatre candidats reviendront pour le second tour. Daniel Pausé, maire sortant, arrive en tête avec 49,79% des suffrages, devant Fabien Aura avec 23,56% des votes, Jacques Dennemont avec 15,54% des voix et l’ancien maire Roland Ramakistin avec 11,11%. Reste à voir s’ils choisissent de s’unir ou de se désister.

- Les maires sortants en ballottage défavorable -

Saint-Leu était l’une des communes les plus scrutées pour ce premier tour des municipales.

Il faut dire que la bataille a fait rage pendant plusieurs mois, entre le maire sortant Bruno Domen et l’ancien maire Thierry Robert. Au final, c’est ce dernier qui l’a emporté en manquant de peu l’élection au premier tour avec 44,04 % des voix.

Le maire sortant est loin derrière avec (22,43 %). Pour le second tour, il faudra aussi compter avec Karim Juhoor qui, avec 16,54 % des voix, peut jouer les arbitres entre les deux têtes d’affiche.

À Sainte-Marie, Richard Nirlo, le maire sortant, est en ballottage défavorable avec 25% des votes face à la candidate de gauche Céline Situes qui est arrivée à rassembler 33,36% des voix sur son nom.

Pour conserver cette commune, la droite n’a qu’une seule solution, arriver à une fusion entre les listes du maire sortant et de l’ancien maire Jean-Louis Lagourgue ( 25,64%). L’accord pourrait être compliqué à obtenir tant les deux hommes semblent s’opposer.

- Les autres enseignements du scrutin -

Une bonne nouvelle pour la démocratie : l’abstention a été bien moins importante que ce que l’on pouvait craindre. Le taux de participation s’établit à 55,27 %, en augmentation par rapport aux précédentx scrutins.

Autre bonne nouvelle pour la démocratie et les libertés, le Rassemblement national prouve une fois de plus son incapacité à s’implanter dans des scrutins à enjeux locaux.

À l’exception notable de Johnny Payet, dirigeant du mouvement d’extrême droite, réélu à la Plaine-des-Palmistes dès le premier tour, aucun candidat du parti de Marine Le Pen n’arrive à franchir la barre des 10 % des suffrages. Des scores sans rapport avec ceux obtenus par le Rassemblement national pour les Européennes, la présidentielle et même les législatives.

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