Municipales 2026 : Camille Clain devient maire de l'Entre-Deux

Actualisé le 15 mars 2026 à 22:33

Publié le 15 mars 2026 à 21:41

Ce dimanche 15 mars 2026, au premier tour des élections municipales, Camille Clain devient maire de l'Entre-Deux avec 2.292 voix (52,10%), contre Bachil Valy (47,90%), qui a occupé le siège de maire pendant 25 ans. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de l'Entre-Deux -

En 2020, Bachil Valy a remporté les élections à l'Entre-Deux au 1er tour avec 56,93 % des votes face à Gilles Payet et Gérard Clain.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 35,29 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 7.176 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 6.274