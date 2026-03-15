Municipales 2026 : à Saint-Denis, Ericka Bareigts conserve son fauteuil de maire dès le premier tour

Publié le 15 mars 2026 à 23:03

À Saint-Denis, Ericka Bareigts, maire sortante, conserve son fauteuil de maire dès le premier tour avec un score de 62,21% des suffrages exprimés. Arrive derrière elle, Gaëlle Lebon. Il n'y aura donc pas de second tour (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Saint-Denis -

En 2020, Éricka Bareigts a remporté les élections à Saint-Denis avec 58,24 % (23.967 voix) % des votes face à Didier Robert : 41,26% (16.832 voix).

Le taux d'abstention au 1er tour était de 59,46 %

Le taux d'absention au second tour de 54,52 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 155.634 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 112.641