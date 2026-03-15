Municipales 2026 : à Salazie, Sidoleine Papaya conserve son fauteuil de maire

Actualisé le 15 mars 2026 à 21:41

Publié le 15 mars 2026 à 21:32

Dans la commune de Salazie, cinq personnes étaient officiellement candidats.es pour briguer le fauteuil de maire. Sidoleine Papaya conserve son fauteuil de maire avec 66,79% des voix exprimées, devant Thierry Jean-Jacques De Gerus (14,78%). (Photo: Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Salazie -

En 2020, Stéphane Fouassin a remporté les élections à Salazie avec 67,98 % des votes face à Eric Emmanuel Eclapier et Giovanni Deletre.

Sidoleine Papaya a été désignée maire de Salazie, succédant à Stéphane Fouassin, tout juste élu sénateur. Le vote s'est déroulé le mardi 26 septembre 2023.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 33,74 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 7.268 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 6.354