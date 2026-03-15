Municipales 2026 : Olivier Hoarau réélu au Port

Dans la commune du Port, deux candidats tentaient de briguer le fauteuil de maire. Au premier tour des élections municipales, ce dimanche 15 mars 2026, le maire sortant Olivier Hoarau a été réélu avec 80,46% des votes exprimés. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune du Port -

En 2020, Olivier Hoarau a remporté les élections au Port dès le 1er tour avec 58,26 % des votes (7.159).

Le taux d'abstention au 1er tour était de 50,46 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 33.969 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 27.429