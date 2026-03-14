Premier tour des municipales 2026 : aux urnes citoyennes et citoyens

Ce dimanche 15 mars 2026, c'est jour de vote. Le premier tour des élections municipales est arrivé, et les 712.763 électeurs de La Réunion sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à partir de 8h les fermeront à 18h (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

24 communes, 124 listes déposées partout dans l'île. L'heure est venue de renouveler les conseils municipaux, mais aussi les conseils communautaires.



En dehors de Sainte-Suzanne, la totalité des maires de l'île se présentent à leur propre succession. L'objectif ce dimanche : arriver en tête du premier tour, et peut-être même réussir à se faire réélire dès ce dimanche. Une tâche compliquée, mais pas impossible dans certaines communes.



À Saint-Pierre, Salazie et Le Tampon, David Lorion, Sidoleine Papaya et Patrice Thien Ah Koon vont par ailleurs tenter de se faire élire pour la première fois par leur population, après avoir obtenu leur siège par vote du conseil municipal, soit en raison du décès, d'une condamnation ou d'une élection au poste de sénateur de l'ancien maire.

C'est la commune de Sainte-Suzanne qui cumule le plus de candidats, avec 11 listes déposées. Saint-Benoît suit de près avec 10 candidats en lice, tandis que le Port, Saint-Joseph et l'Entre-Deux sont les communes avec le moins de candidats, deux listes seulement ayant été respectivement déposées.

- Une campagne encadrée -

Des règles strictes ont encadrée les deux dernières semaines de campagne, afin de garantir l’égalité entre les candidats, la transparence financière et la sincérité du scrutin, concernant aussi bien la communication que le financement. Des règles qui continueront à s'appliquer dès lundi, pendant la semaine de campagne qui mènera au second tour.

Durant cette période, les candidats disposent d’espaces d’affichage officiels fournis par les mairies. Toute propagande en dehors des emplacements autorisés est interdite.

Les candidats peuvent distribuer tracts, organiser réunions publiques et utiliser les médias, mais ils doivent respecter plusieurs principes, dont l'égalité d’accès aux panneaux d’affichage officiels, l'interdiction de diffamation ou de fausses informations sur un adversaire – comme pour toute communication, et le respect de l’ordre public.

Les médias audiovisuels sont par ailleurs soumis à des obligations d’équité dans la couverture de la campagne, sous le contrôle notamment de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle.

La veille du scrutin à minuit marque la fin de la campagne : toute diffusion de messages électoraux devient alors illégale, dont la distribution de tracts, les publications sponsorisées, ou encore les appels téléphoniques. La diffusion de sondages d'opinion est aussi proscrite, du côté des candidats comme de la presse.

- Comment être élu dès le premier tour -

En 2020, sept maires ont été réélus dès le premier tour : à Saint-Pierre, Le Port, Petite-Île, Saint-Philippe, Salazie, l'Entre-Deux, et Saint-Joseph.

Selon la loi, "nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas rassemblé sur son nom : la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour fusionner avec des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, à condition que la liste de ces candidats ait obtenu, au premier tour, au moins 5% des suffrages exprimés.

Lors du second tour, la règle est plus simple : la liste arrivée en tête remporte l’élection, même sans majorité absolue, car la majorité relative suffit.

- 712.763 électeurs à La Réunion -

Au 26 février 2026, La Réunion comptait 712.763 électeurs. "Ce chiffre est susception d'évoluer jusqu'au jour du scrutin", précise la préfecture.

- Le défi de l'abstention -

Si, dans un contexte de défiance persistante envers les institutions nationales, le maire demeure l’un des élus les plus proches de la population, la mobilisation est rarement au rendez-vous pour les élections.

En 2020 par exemple, les taux d'abstentions avaient atteint des records, avec un taux de participation définitif de seulement 41,6% dans l'ensemble du pays.

Dans les grandes communes de La Réunion, la participation au second tour s'était établie à 45,48% à Saint-Denis, 53,86% à Saint-Paul, ou encore 51,92% à Saint-Pierre lors du premier tour, Michel Fontaine ayant été réélu dès celui-ci.

On peut cependant s'interroger sur le taux de participation cette année, alors que les législatives anticipées de 2024 ont vu le taux de participation exploser par rapport à 2022. En effet, 30,60 % des votants s'étaient déplacés lors du premier tour de 2022, contre 45,54% en 2024. 34,70 % des électeurs ont voté au second tour de 2022, contre 48,07 %.



Si ces chiffres restent bas, ils avaient tout de même signifié un regain d'intérêt envers les élections. Une dynamique qui se confirmera, ou pas, dans les semaines à venir.



La campagne pour le second tour des Municipales 2026 débutera dès le lendemain du premier tour pour s'achever, là encore, la veille du scrutin.

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