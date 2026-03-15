Cyrille Melchior salue la victoire de ses candidats dès le 1er tour et appelle à la mobilisation pour le second tour

Les Réunionnaises et les Réunionnais se sont exprimés lors de ce premier tour des élections municipales. À l'issue de ce scrutin, je tiens à adresser, en mon nom et au nom du mouvement Nouvel R', mes plus chaleureuses félicitations aux candidats de notre famille politique qui ont été brillamment élus ou réélus dès ce dimanche (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Eric Ferrère, aux Avirons

- Olivier Rivière à Saint-Philippe

- Mathieu Hoarau à l’Etang-Salé

- Jeannick Atchapa à Bras-Panon

- Camille Clain à l’Entre-Deux

- Sidoleine Papaya à Salazie

- Serge Hoareau à Petite-Île

- Juliana M'Doihoma à Saint-Louis

Cette belle réussite témoigne de la confiance solide accordée par les électeurs. Elle prouve de manière indéniable que les valeurs de proximité, d'engagement et de solidarité que nous portons au sein de Nouvel R' répondent concrètement aux attentes et aux aspirations profondes des Réunionnaises et des Réunionnais pour le développement et la protection de notre territoire.

La dynamique est lancée, mais le combat démocratique se poursuit dans plusieurs communes. C'est pourquoi le mouvement Nouvel R' renouvelle et affirme son soutien total et entier à nos candidats engagés dans le second tour des élections municipales :

- David Lorion à Saint-Pierre

- Patrice Thien Ah Koon au Tampon

- Jean-Marie Virapoullé à Saint-André

- Daniel Pausé à Trois-Bassins

Pour ma part, c’est en toute confiance et avec détermination que j’aborde cette nouvelle semaine de campagne à Saint-Paul.

J'appelle l'ensemble de nos concitoyens à se mobiliser massivement dimanche prochain pour faire triompher nos projets et nos valeurs. Ensemble, continuons à donner un "Nouvel R'" à La Réunion.

Cyrille Melchior

Président du mouvement Nouvel R'