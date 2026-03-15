Problèmes aux urnes au Tampon

Je me permets de vous contacter ce jour, dimanche 15 mars 2026, dans le cadre du premier tour des élections municipales, afin de porter à votre connaissance plusieurs irrégularités constatées dans des bureaux de vote au Tampon.

Dans plusieurs bureaux de vote, des urnes présentent des dommages visibles — fissures, couvercles défaillants — et ont été maintenues en service à l'aide de moyens de fortune (ruban adhésif, etc.). Ces urnes ne satisfont pas aux exigences réglementaires du Code électoral, qui impose un matériel transparent et inviolable garantissant l'intégrité du scrutin.

Des enveloppes conservées avec les urnes

Par ailleurs, il a été constaté que certains présidents de bureau conservent les enveloppes de vote à proximité immédiate des urnes, voire au sein du même espace non sécurisé. Cette pratique, contraire aux dispositions du Code électoral, est susceptible de jeter le doute sur la traçabilité et l'intégrité des bulletins.

Ces faits ont été ou seront consignés dans les procès-verbaux des bureaux concernés.

Compte tenu de l'enjeu démocratique que représente la sincérité du scrutin, je reste disponible pour tout témoignage ou complément d'information que vous souhaiteriez recueillir.