Le Tampon : urne défectueuse dans un bureau de la Plaine-des-Cafres, la mairie assure qu'elle a été immédiatement réparée

Sur la commune du Tampon ce dimanche 15 mars 2026, un incident technique a été constaté au bureau de vote n°62 situé à la Plaine-des-Cafres. À la suite de la rupture du clapet de l’urne, cette dernière aurait, selon des représentants de plusieurs candidats, été rafistolée avec du scotch. Dans un communiqué, la mairie assure que l'urne a été immédiatement réparée et qu'une urne complémentaire a été installée (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Candidate, Nathalie Bassire indique avoir vu "dans plusieurs bureaux de vote, des urnes présentent des dommages visibles - fissures, couvercles défaillants - et ont été maintenues en service à l'aide de moyens de fortune (ruban adhésif, etc.)".

"L’ensemble de ces opérations a été réalisé sur place par la commission de contrôle, conformément aux consignes de la Préfecture. La continuité et la régularité des opérations de vote ont été pleinement garanties", précise la municipalité.

- D'autres dysfonctionnements relevés au Tampon -

Nathalie Bassire indique par ailleurs avoir constaté "que certains présidents de bureau conservent les enveloppes de vote à proximité immédiate des urnes, voire au sein du même espace non sécurisé. Cette pratique, contraire aux dispositions du Code électoral, est susceptible de jeter le doute sur la traçabilité et l'intégrité des bulletins".

"Ces faits ont été ou seront consignés dans les procès-verbaux des bureaux concernés", dit-elle.

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