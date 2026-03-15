Municipales : La ville de Saint-Paul dénonce "des tentatives de déstabilisation"

Dans un communiqué publié ce dimanche 15 mars 2026, la municipalité explique : "Certaines déclarations publiques évoquent de supposées "fraudes" dans plusieurs bureaux de vote à Saint-Paul". La ville de Saint-Paul dénonce "des tentatives de déstabilisation" lors de ce premier tour des élections municipales. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la municipalité. (Photo photo RB imazpress)

Depuis ce matin, certaines déclarations publiques évoquent de supposées "fraudes" dans plusieurs bureaux de vote à Saint-Paul.

La ville tient à rappeler avec fermeté que les opérations électorales se déroulent dans le strict respect du cadre légal et sous le contrôle des autorités compétentes.

À l’heure où ce communiqué est publié, la commission de contrôle est pleinement mobilisée sur le terrain afin de s’assurer de la régularité du déroulement du scrutin dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune.

- "Aucun signalement officiel" -

À 9 h 20, aucun signalement officiel n’a été transmis à la ville concernant une quelconque irrégularité dans les opérations de vote.

La ville de Saint-Paul déplore que des accusations graves soient relayées publiquement sans qu’aucun élément concret n’ait été établi, alors même que les institutions chargées du contrôle du scrutin accomplissent leur mission avec rigueur et impartialité.

La ville appelle donc au respect du processus démocratique et à la sérénité, afin que chaque citoyen puisse exercer son droit de vote dans les meilleures conditions