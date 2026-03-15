[Photos -Vidéos] Sainte-Suzanne : des dysfonctionnements signalés et des serrures de bureaux de vote fermées à la colle

(Actualisé) Ce dimanche matin 15 mars 2026, plusieurs dysfonctionnements ont été signalés à Imaz Press dans les bureaux de vote de Sainte-Suzanne. Un électeur a affirmé avoir été refusé à l’entrée pour une tenue jugée "inappropriée" Dans d'autres bureaux, les agents communaux ont dû intervenir pour forcer les serrures des portes où de la colle avait été injectée (Photo Stéphan Laï Yu / www.imazpress.com)

Dans un bureau de vote de Deux-Rives, l'électeur était vêtu d’un débardeur avec des tatouages apparents sur ses bras et d’un pantalon.

Du côté de la loi, il est stipulé que le bureau de vote est un lieu de neutralité : "Ce n’est plus le moment de faire campagne. La tenue vestimentaire est libre. Toutefois, il faut que la tenue portée permette de voir le visage de l’électeur". C'est la seule exigence.

Lorsque l'on demande si l'électeur a bien été refusé, il est d'abord répondu : "non mais ça va mieux maintenant". Lorsque l'on insiste pour savoir s'il y a eu des problèmes, il est répondu : "pas vraiment".

Pour sa part, le président assure que " que rien ne s’est passé dans (son) bureau"

Dans d'autres bureaux, à Commune Ango, les agents communaux ont dû intervenir pour forcer les serrures des portes où de la colle avait été injectée. Regardez

À 10h40, les agents confirment à Imaz Press qu’ils étaient déjà intervenus sur une vingtaine de bureaux dont les serrures avaient été collées et qu'ils allaient effectuer d’autres interventions.

Au bureau centralisateur, aucun problème n’avait été remonté.

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