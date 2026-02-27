Municipales 2026 : 124 listes officiellement déposées à La Réunion

La préfecture de La Réunion a publié ce vendredi 27 février 2026, l'arrêté officialisant les listes définitives des candidats, par communes, pour les élections municipales du 15 mars. 124 listes au total ont été déposées pour toute l'île.

Les candidats avaient jusqu'au jeudi 26 février pour déposer leurs listes. C'est ce lundi 2 mars 2026 que la campagne électorale pour le premier tour des élections municipales débutera officiellement. Les candidats vont désormais pouvoir investir les panneaux d'affichage avec leurs affiches électorales. La participation restant comme lors de chaque scrutin la grande inconnue.

124 listes ont été déposées, divisées comme ceci :

Les Avirons : 3 listes

Bras-Panon : 3 listes

Cilaos : 3 listes

Entre-Deux : 2 listes

L'Etang-Salé : 5 listes

Petite-lle : 3 listes

La Plaine-des-Palmistes : 4 listes

Le Port : 2 listes

La Possession : 6 listes

Saint-André : 8 listes

Saint-Benoît : 8 listes

Saint-Denis : 9 listes

Saint-Joseph : 2 listes

Saint-Leu : 6 listes

Saint-Louis : 8 listes

Saint-Paul : 5 listes

Saint-Pierre : 8 listes

Saint-Philippe : 3 listes

Sainte-Marie : 7 listes

Sainte-Rose : 4 listes

Sainte-Suzanne : 11 listes

Salazie : 5 listes

Le Tampon : 5 listes

Les Trois-Bassins : 4 listes

