Sainte-Suzanne : un appel à témoins lancé pour retrouver Bruno Somaggio

  • Publié le 27 février 2026 à 16:22
  • Actualisé le 27 février 2026 à 16:29
Disparition Bruno Somaggio

La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Bruno Somaggio, qui a quitté son domicile de Sainte-Suzanne ce vendredi matin 27 février 2026. Il circulerait à bord d’une Renault Mégane grise, immatriculée GC-206-RF.

Signalement : homme de type caucasien, brun, corpulence normale, barbu, mesurant environ 1m86. Tenue vestimentaire inconnue. Il ne dispose ni de téléphone portable ni de moyen de paiement.

Si vous avez des informations permettant de le localiser, contactez immédiatement les forces de l’ordre.

Disparition inquiétante, Sainte-Suzanne

