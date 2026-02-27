Fermeture annuelle de la pêche des bichiques à partir de dimanche

À compter de ce dimanche 1er mars 2026 inclus, la pêche des bichiques sera fermée pour une durée de six mois, conformément à la règlementation en vigueur depuis janvier 2022. Cette fermeture annuelle constitue une mesure du dispositif d’encadrement de la pêche. Elle vise à permettre aux bichiques de remonter les rivières, d’y grossir et s’y reproduire. Cette période de repos biologique est indispensable à la reconstitution des stocks de bichiques, dont la fragilité est à rappeler. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La fermeture s’applique à l’ensemble des pêcheurs, sans distinction, qu’ils soient pêcheurs amateurs en eau douce (ADAPAEF), pêcheurs à pied de loisir ou pêcheurs professionnels, en rivière comme en mer.

Durant cette période, il est interdit de pêcher, transporter, stocker ou vendre des bichiques.

Les consommateurs sont invités à faire preuve de vigilance et de patience. Tout bichique frais proposé à la vente pendant la période de fermeture serait nécessairement issu d’une pêche illégale. La reprise de la commercialisation interviendra à compter de la réouverture de la pêche en septembre 2026.

- Des contrôles réguliers -

Des opérations de contrôles seront menées régulièrement sur l’ensemble des cours d’eau de l’île ainsi qu’en mer pendant toute la période de fermeture.

Le non-respect de l’interdiction constitue un délit, et les contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 22 500 € et une confiscation des engins de pêche.

- Des démarches à effectuer pour préparer la prochaine saison -

La réouverture de la pêche aura lieu en septembre 2026. Afin de pouvoir exercer leur activité à cette date, les pêcheurs doivent s’assurer du respect de l’ensemble de leurs obligations réglementaires.



• pour tous les pêcheurs : les captures réalisées au cours de la saison 2025-2026 doivent être déclarées avant le 1er avril 2026. Cette déclaration est obligatoire pour chaque sortie de pêche, y compris en l’absence de prises de bichiques de toute la saison. Ces données sont indispensables pour évaluer les niveaux de prélèvement, apprécier l’état des populations de bichiques dans les différentes rivières et mesurer l’efficacité de la réglementation.



• pour les pêcheurs professionnels : les déclarations doivent être transmises mensuellement à la DMSOI.



• pour les pêcheurs à pied (pêche maritime) : avant le 1er juillet 2026, les pêcheurs professionnels doivent solliciter auprès de la DMSOI la délivrance ou la revalidation de leur permis de pêche à pied ; les pêcheurs à pied de loisir doivent, eux, procéder à la déclaration des vouves.



• pour les pêcheurs amateurs en eau douce : la licence et la carte ADAPAEF 2026 permettent de pêcher entre septembre et décembre 2026. A compter du mois de septembre, ils pourront demander le renouvellement de leur licence 2027 afin de pouvoir poursuivre leur activité en janvier et février 2027.



• pour les associations titulaires des autorisations relatives aux pêcheries (autorisations environnementales et AOT) : les demandes de modification (listes de pêcheurs, modifications de canaux, etc.) doivent être transmises avant le 1er avril 2026 afin d’être applicables à la réouverture de septembre.

- Un bilan de la réglementation en cours -

Comme annoncé en 2021 lors de l’élaboration de la réglementation encadrant la pêche des bichiques, un bilan de la mise en œuvre et des effets de la réglementation est actuellement en cours.



Selon ses conclusions, ce bilan est susceptible d’aboutir à une évolution de la réglementation avant la prochaine saison de pêche. Les résultats seront présenté