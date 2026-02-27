Saint-Paul : le terrain de foot five de Plateau Caillou incendié volontairement

La Ville de Saint-Paul a déposé plainte après la dégradation volontaire du terrain de foot five de Plateau Caillou, livré en décembre 2025. "Une grande partie de la pelouse synthétique a été brûlée suite à un acte de malveillance" note la commune saint-pauloise. Une plainte a été déposée (Photo www.imazpress.com)

"Cet équipement public, financé entièrement par la Mairie, était utilisé quotidiennement par les associations, les jeunes et les habitants du quartier" note la mairie qui "déplore cet acte d'incivilité et rappelle que ce terrain appartient à toutes et à tous".

Respecter cet équipement "c’est protéger un espace de sport et de partage, un véritable équipement public au service des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois" dit encore la commune saint-pauloise.

Une opération de réhabilitation complète du revêtement synthétique est programmée. La commande du matériau spécifique, acheminé par voie maritime, nécessite, selon la mairie, un délai estimé entre 8 et 10 semaines.

"Cette intervention, rendue nécessaire par un acte irresponsable, mobilise malheureusement des moyens publics supplémentaires" termine la mairie.

