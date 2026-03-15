Municipales 2026 : Juliana M'Doihoma réélue dès le premier tour à Saint-Louis

Actualisé le 15 mars 2026 à 22:51

Publié le 15 mars 2026 à 22:50

À Saint-Louis, Juliana M'Doihoma, maire sortant, est réélue dès le premier tour avec 55,29% des suffrages exprimés, loin devant Cyrille Hamilcaro avec 24,68% des votes. Il n'y aura donc pas de second tour (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Saint-Louis -

En 2020, Juliana M'Doihoma a remporté les élections à Saint-Louis avec 44,21 % (12.022 des voies) des votes face à Claude-Henri Hoarau et Cyrille Hamilcaro.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 44,92 %.

Le taux d'absention au second tour de 34,68 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 54.941 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 46.478