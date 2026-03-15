Municipales 2026 : Mathieu Hoarau réélu dès le premier tour à L'Étang-Salé

Dans la commune de L'Étang-Salé, Mathieu Hoarau est réélu dès le premier tour. 5 personnes étaient officiellement candidats.es pour briguer le fauteuil de maire. Avec 65,49% des suffrages exprimés, le maire sortant bat ses opposants Isaline Tronc, Vincent Defaud, Jean-Claude Lacouture et Lydie Delgard. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026. (Photo d'illustration Stephan Lai-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de L'Étang-Salé -

En 2020, Jean-Claude Lacouture avait remporté les élections à L'Étang-Salé avec 50,00 % (4.098 voies) des votes face à Mathieu Hoarau.

Mais le Conseil d’État a annulé ces élections municipales. Les 20 et 27 février 2022, les habitants ont dû revoter.

C'est Mathieu Hoarau qui, le 20 février 2022, a remporté plus de 50,6% des suffrages, lui évitant ainsi un second tour. Il a été élu maire avec 4.238 voix, devant Jean-Claude Lacouture, 3.370 voix. Le taux de participation était de 69,23%

Le taux d'abstention au 1er tour en 2020 était de 37,94 %.

Le taux d'absention au second tour de 28,39 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 14.464 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 13.422