[Vidéos] Municipales à la Possession : Erick Fontaine fusionne avec Robert et Rivière face à Vanessa Miranville

(Actualisé) Ce lundi 16 mars 2026, Erick Fontaine conviait la presse à une conférence. À l'ordre du jour : l'annonce du positionnement de sa liste pour le second tour des élections municipales dans la commune de la Possession. C'est aux côté de Philippe Robert et Vincent Rivière, également candidats en ballotage, qu'il s'affiche face à la maire sortante Vanessa Miranville pour le second tour du scrutin. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

À l’issue du premier tour des élections municipales, et après discussion, trois candidats ont décidé de fusionner leurs listes dans la commune de la Possession. Il s'agit de Erick Fontaine, Philippe Robert et Vincent Rivière. Un rassemblement "naturel", selon Erick Fontaine, qui permettra à cette nouvelle liste fusionnée de "répondre à l'appel des Possessionnais". Écoutez.

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Pour Philippe Robert, cette alliance est une réponse à la "volonté de changement des électeurs Possessionnais" : "Nous avons la même sensibilité politique". Selon lui, l'égo aurait pu empêcher cette fusion mais "il n'y a pas d'égo chez nous. Il y a l'intérêt des Possessionnais avant tout". Regardez.

"Être capables de s'unir, c'est envoyer un message fort aux Possessionnais", assure Vincent Rivière. Il annonce "une vague populaire qui va se lever dimanche prochain, pour assurer ce changement politique". Écoutez.

Ce dimanche 15 mars 2026, à l'issue du premier tour des municipales à la Possession, la maire sortante, Vanessa Miranville, arrivait en tête avec 41,94% des suffrages exprimés. Une quadrangulaire se profilait alors avec Erick Fontaine (19,61%), Philippe Robert (14,00%) et Vincent Rivière (13,09%).

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