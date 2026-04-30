À la une de ce vendredi : 1er mai, syndicats, ce qui change, vélo, carburants et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 1er mai 2026 : - Un jour viendra la lutte sans compromis contre toutes les inégalités, toutes les injustices - Les syndicats mobilisés pour le maintien d’un 1er-Mai chômé, boulangers et fleuristes dans le flou - Carburants, repas étudiant à 1 euro, travail le 1er mai, prélèvement à la source, titres de séjour ... Tout ce qui change au 1er mai - Territoire de l'Ouest : un challenge vélo ouvert à toutes et à tous en mai - Carburants : la Région s'interroge sur le niveau de contribution des pétroliers et réclame "la transparence sur les prix d’achat" par les compagnies pétrolières - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un 1er mai ensoleillé sauf dans le sud (Photo www.imazpress.com)

Un jour viendra la lutte. Nous serons unis. Nombreux. Solidaires. Pacifistes mais présents. Un jour viendra la lutte sans compromis, contre la vie chère, les monopoles, l’immobilisme, la misère, l’illettrisme. Un jour viendra sans compromis la lutte contre les violences faites aux enfants, aux femmes, aux plus faibles. Un jour viendra la lutte sans compromis contre le racisme, la xénophobie. Un jour viendra où nous nous éveillerons. Vraiment. Massivement. Solidairement.

Des syndicats déterminés à défendre un 1er-Mai chômé, des boulangers-pâtissiers et fleuristes dans le flou sur les règles applicables: ce jour férié hautement symbolique pour les travailleurs s’annonce cette année particulier après des semaines de débat houleux sur le sujet

Ce 1er mai 2026, les prix des carburants continuent à augmenter. Les étudiants pourront bénéficier d'un repas à 1 euro peu importe leur revenu. Le gouvernement fait preuve de souplesse pour les boulangeries-pâtisseries et fleuristes artisanaux ouverts aujourd'hui. Les taxes sur les demandes de naturalisation et de titre de séjour sont plus élevés, voici tout ce qui change ce vendredi 1er mai

Du 1er au 31 mai 2026, vous pouvez participer au challenge Mai à Vélo en enregistrant vos trajets avec l’application Geovelo. Chaque kilomètre parcouru vient alimenter la communauté Île de La Réunion Mobilités. Un challenge ouvert au grand public, un trophée à destination des employeurs et un concours photo pour mettre en valeur votre vélo dans les paysages de l’île. Autant d’occasions de pédaler, de participer et, pourquoi pas, de vous lancer

(Actualisé) Après l'annonce du lissage de cinq centimes sur le prix du gazole par les importateurs pétroliers pour le moi de 2026, la Région estime que leur contribution "s'avère très limitée". Elle considère "légitime de réclamer toute la transparence sur les prix d’achat des carburants sur le marché mondial", et ce "sans attendre". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour ce vendredi 1er mai 2026, les entrées maritimes reprennent de la vigueur en fin de nuit et en tout début de journée sur le sud sauvage et les coulées de lave. Un ciel nuageux et des averses accompagnent ces secteurs. Ailleurs, le temps reste calme avec de belles éclaircies. L'après-midi, les averses apparaissent surtout sur les pentes ,mais les cirques conservent de belles éclaircies, de quoi profiter de beaux rayons de soleil.