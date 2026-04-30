À retenir ce soir : gaz, vagues-submersion, Go Levav, fouilles de sacs, préavis levé à l'aéroport

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 30 avril 2026 : - La Région triple son aide pour l’achat des bouteilles de gaz, le prix maintenu à 18 euros - Les côtes nord-ouest, ouest et sud-ouest en vigilance jaune vagues-submersion à partir de 4h ce vendredi - [Photos] Saint-Denis : Go Levav, un événement caritatif et sportif organisé par les élèves du lycée Levavasseur - Fouilles de sacs au Port : plus de 1.000 élèves contrôlés devant leur établissement, 2 couteaux retrouvés - Aéroport Roland Garros : un accord trouvé entre les syndicats et la direction, le préavis de grève levé

Dans un contexte de fortes tensions sur les prix des énergies fossiles et en particulier du gaz, la Région Réunion annonce poursuivre son plan de "soutien direct aux ménages réunionnais" pour l’achat des bouteilles de gaz. Après augmentation des crédits alloués à cette aide, le prix reste fixé à 18 euros la bonbone. Elle a représenté une enveloppe totale régionale d’environ 195.000 euros rien que pour le mois de mars 2026. A noter qu'entre avril et mai 2026 la contribution financière de la Région est triplée

Les côtes nord-ouest, ouest et sud-ouest seront placées en vigilance jaune vagues-submersion à partir de 4h du matin ce vendredi 1er mai 2026. "La houle australe déferle sur les côtes réunionnaises avec des hauteurs approchant les 3 mètres 50, générant ainsi une mer forte sur l'Ouest et le Sud", note Météo France. La houle s'amortit lentement l'après-midi jusqu'au lendemain

Ce jeudi 30 avril 2026, les élèves du lycée Levavasseur de Saint-Denis se sont réunis au Stade pour un événement caritatif, devenu en quelques années, un véritable temps fort sportif et solidaire à La Réunion. Au programme : un grand tournoi de football inter-classes, des animations, et des actions de sensibilisation handisport. Retour en images sur une journée placée sous le signe de la solidarité et du sport

"Depuis le mois d’avril, les effectifs de la police nationale de la Réunion du Port sont pleinement mobilisés pour lutter contre les violences scolaires, et toutes formes de trafic", indiquent les forces de l'ordre. Plusieurs opérations de sécurisation et de fouille de sacs ont été menées aux abords d’établissements scolaires, notamment au lycée Léon Lepervenche et au collège Titan, avec l’appui de la police municipale. Un total de 1.025 élèves ont été contrôlés devant les deux établissements. Du côté des lycéens, 2 couteaux, 34 puffs et du tabac à chiquer ont été retrouvés. Deux contraventions ont aussi été adressées à un utilisateur de trottinettes.

Un accord a été trouvé ce jeudi 30 avril 2026 entre la direction de l'aéroport Roland Garros et les syndicats. Le préavis de grève, prévu pour ce vendredi, est donc levé. "Cet accord permet d’apporter des réponses aux attentes exprimées par les salariés, dans un contexte sectoriel exigeant", explique la direction. En conséquence, aucune perturbation n’est à prévoir : tous les vols prévus à compter du 1 mai sont maintenus et les opérations se dérouleront normalement.

