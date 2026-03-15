Municipales 2026 : Vanessa Miranville en tête à La Possession, Erick Fontaine, Philippe Robert et Vincent Rivière dépassent les 10%

Dans la commune de La Possession, 6 personnes sont officiellement candidats.es pour briguer le fauteuil de maire. La maire sortante, Vanessa Miranville, arrive en tête du scrutin du premier tour avec 41,94% des suffrages exprimés. La commune se dirige vers une quadrangulaire avec Erick Fontaine (19,60%), Philippe Robert (14,01%) et Vincent Rivière (13,10%), sauf union des listes pour le second tour. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de La Possession -

En 2020, Vanessa Miranville a remporté les élections à La Possession avec 64,87 % des votes (7.400 voies) face à Philippe Robert.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 52,20%.

Le taux d'absention au second tour de 49,26 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 36.568 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 26.371