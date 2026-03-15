Ce soir est un moment très particulier, un moment chargé d’émotion. Je veux d’abord dire merci. Merci aux Possessionnaises et aux Possessionnais qui se sont déplacés pour voter aujourd’hui. (Photo d'illustration Stéphane Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans un monde où la confiance dans la politique est parfois fragile, chaque vote compte, chaque voix compte, et je veux saluer cet engagement démocratique.



Je veux aussi remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont porté cette campagne à nos côtés.



Les bénévoles, les colistiers, les soutiens, les habitants qui nous ont accueillis chez eux, dans les quartiers, sur les marchés, dans les rues de La Possession.



Pendant des semaines, nous avons échangé, écouté, débattu. Ces rencontres m’ont profondément touchée et elles me rappellent pourquoi je me suis engagée pour cette ville.



Ce soir, les résultats du premier tour nous placent en tête avec 41,94%.



Je mesure pleinement ce que cela représente.



Derrière ces chiffres, il y a une confiance. Une confiance précieuse. Une confiance qui nous oblige.



Si autant d’habitants nous soutiennent aujourd’hui, c’est parce que depuis plusieurs années nous avons essayé, avec toute l’équipe, de faire les choses autrement : avec plus de transparence, plus d’écoute, plus de respect pour les habitants et pour notre territoire.



Nous avons traversé des moments difficiles, nous avons parfois dû prendre des décisions courageuses, mais nous l’avons toujours fait avec une seule boussole : l’intérêt de La Possession et de ses habitants.



Cette ville, je l’aime profondément. J’aime son énergie, sa diversité, ses quartiers, ses familles, sa jeunesse, ses anciens, ses traditions et son audace - tous ceux qui font vivre La Possession au quotidien.



Et ce soir, je ressens beaucoup de gratitude.



Gratitude pour la confiance qui nous est accordée.



Gratitude pour toutes les personnes qui croient dans le projet que nous portons.



Mais ce soir n’est pas une fin, c’est une étape. Dans les jours qui viennent, nous allons continuer à aller à la rencontre des habitants, avec humilité et détermination, pour rassembler encore plus largement autour de notre projet pour La Possession.



