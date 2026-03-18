Municipales : Cyrille Melchior promet un "plan global" pour "redresser" Saint-Paul

A quatre jours du second tour des élections municipales, Cyrille Melchior a réuni ses soutiens à Saint-Paul après avoir cumulé 34,17% des suffrages exprimés. Après le retrait de Didier Robert, il affrontera seul Emmanuel Séraphin, maire sortant arrivé en tête du premier tour. Il a détaillé ce mercredi 18 mars 2026 un programme structuré autour de trois priorités: la sécurité, la solidarité et la gouvernance. Le candidat affirme vouloir "ramener la sérénité" dans une commune qu’il juge fragilisée par plusieurs années de mauvaise gestion (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La sécurité est au coeur du discours de Cyrille Melchior, qui martèle vouloir renforcer la présence de la police municipale sur l’ensemble du territoire, y compris dans les quartiers des Hauts souvent moins desservis. Il insiste sur la nécessité de "donner davantage de moyens aux agents" et "d’améliorer leur organisation".

Au-delà de l’aspect sécuritaire, il met aussi l’accent sur la prévention. Selon lui, celle-ci passe par le développement de la médiation de rue, le soutien aux associations et des actions d’éducation populaire.

Il défend une approche basée sur le dialogue et la proximité avec la population, tout en refusant clairement toute idée de désarmement de la police municipale.

- "Déficit important" -

Cyrille Melchior n'a pas manqué d'attaquer le maire sortant, portant de vives critiques à l'encontre Emmanuel Séraphin.

Il dénonce une gestion qu’il qualifie de "défaillante", évoquant un "déficit important", des "structures municipales en difficulté financière" ainsi qu’un "manque d’entretien général" de la commune. Il met également en cause l’utilisation des finances publiques, notamment à travers les frais de représentation du maire, qu’il juge excessifs.

Cyrille Melchior annonce vouloir instaurer dès le début de son mandat un plan de "probité et honnêteté".

Il prévoit notamment de présenter un rapport au conseil municipal et de faire signer une charte éthique à l’ensemble de ses élus, avec pour objectif de restaurer la confiance dans l’action publique locale.

- Volet social -

Le volet social constitue le deuxième pilier de son programme. "Je veux un plan solidarité envers les plus démunis, envers les plus fragiles", explique-t-il.

Il évoque notamment la création de places en crèche, l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et le logement, ainsi que le soutien scolaire pour les enfants en difficulté.

"Je pense aux familles, aux jeunes, aux personnes âgées. Il faut travailler sur tous les fronts", précise-t-il. Il propose également des mesures pour les publics les plus vulnérables : "Faire du portage de repas à domicile pour les personnes âgées, améliorer les logements, mettre en place des épiceries sociales".

Enfin, le candidat entend relancer l’aménagement du territoire. "Je veux ramener de la proximité dans les Hauts, réhabiliter des sites municipaux abandonnés, travailler avec les agriculteurs, les artisans et les commerçants", explique-t-il. Il promet des actions rapides . "C’est cela que je veux faire dans les 100 premiers jours", assure-t-il.

Face à Emmanuel Séraphin, la droite et l'extrême-droite se sont rassemblées derrière Cyrille Melchior : Didier Robert s'est retiré et a appelé à voter pour ce dernier. L'annonce était attendue, et peut mettree désormais Emmanuel Séraphin enossible difficulté qu'il ne l'était. Si le maire sortant a fait un score confortable au premier tour, avec 47,16% des voix, l'éventualité d'une triangulaire lui était particulièrement favorable.

Le candidat RN Jean-Yves Morel a lui aussi appelé à voter pour Cyrille Melchior.

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