Municipales à Saint-Paul : Didier Robert se retire du second tour et appelle à voter Cyrille Melchior

Didier Robert confirme ce mardi 17 mars 2026 se retirer du second tour des élections municipales de Saint-Paul. Arrivé en troisième position du scrutin du premier tour, avec 11,17% des suffrages exprimés, l'ancien président de Région indique avoir décidé "d’apporter (son) soutien plein et entier à la candidature de Cyrille Melchior, dans une démarche claire, assumée et tournée vers l’intérêt général". (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L'annonce était attendue, et met désormais Emmanuel Séraphin en plus grande difficulté qu'il ne l'était. Si le maire sortant a fait un score confortable au premier tour, avec 47,16% des voix, l'éventualité d'une triangulaire lui était particulièrement favorable.

Aucune fusion des listes n'a cependant était décidée entre les candidats de droite, comme cela avait déjà été pressenti. De son côté, Cyrille Melchior a déjà déposé sa liste pour le second tour.

Didier Robert estime ce mardi que, "dans le contexte actuel, le dépassement des divisions apparaît comme la condition nécessaire pour crée une dynamique capable de répondre aux attentes exprimées par une large partie des électeurs".

"J’ai ainsi proposé l’ouverture d’un dialogue avec Cyrille Melchior, dans un esprit clair et respectueux, afin d’examiner les conditions d’un rassemblement au service de notre commune. Celui-ci repose sur le respect d’une majorité d’électeurs qui se sont exprimés en faveur de plus de proximité, de solidarité et d’une refondation au service du développement de l’emploi", explique le candidat.

"Notre volonté commune : mettre l’intérêt de Saint-Paul au-dessus des divisions et construire pour le second tour une dynamique capable de répondre aux attentes exprimées lors du premier tour. Le rassemblement des forces de la droite et du centre est un impératif", estime-t-il.

Il souligne : "Les électeurs ont exprimé une attente de changement, de rigueur dans la gestion municipale et d’efficacité dans l’action publique."

- "Faire barrage"-

Didier Robert souhaite désormais "que toutes celles et tous ceux qui (lui) ont fait confiance au premier tour puissent se retrouver dans cette dynamique de rassemblement et de responsabilité", et appelle à "faire barrage à LFI et à ses représentants locaux".

"Le second tour reste ouvert. Dans une élection municipale, et toutes celles à venir, la mobilisation peut encore faire évoluer les équilibres et permettre une victoire de ceux attachés aujourd’hui à un vrai changement", estime Didier Robert.

Avant lui, le candidat du Rassemblement national Jean-Yves Morel a appelé à voter pour Cyrille Melchior. Le maire sortant va donc devoir affrontrer les électeurs de droite et d'extrême-droite de Saint-Paul au second tour.

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