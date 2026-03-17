Municipales à Saint-Paul : Didier Robert se retire du second tour et appelle à voter Cyrille Melchior

Didier Robert confirme ce mardi 17 mars 2026 se retirer du second tour des élections municipales de Saint-Paul. Arrivé en troisième position du scrutin du premier tour, avec 11,17% des suffrages exprimés, l'ancien président de Région indique avoir décidé "d’apporter (son) soutien plein et entier à la candidature de Cyrille Melchior, dans une démarche claire, assumée et tournée vers l’intérêt général". (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)
L'annonce était attendue, et met désormais Emmanuel Séraphin en plus grande difficulté qu'il ne l'était. Si le maire sortant a fait un score confortable au premier tour, avec 47,16% des voix, l'éventualité d'une triangulaire lui était particulièrement favorable.
Aucune fusion des listes n'a cependant était décidée entre les candidats de droite, comme cela avait déjà été pressenti. De son côté, Cyrille Melchior a déjà déposé sa liste pour le second tour.
Didier Robert estime ce mardi que, "dans le contexte actuel, le dépassement des divisions apparaît comme la condition nécessaire pour crée une dynamique capable de répondre aux attentes exprimées par une large partie des électeurs".
"J’ai ainsi proposé l’ouverture d’un dialogue avec Cyrille Melchior, dans un esprit clair et respectueux, afin d’examiner les conditions d’un rassemblement au service de notre commune. Celui-ci repose sur le respect d’une majorité d’électeurs qui se sont exprimés en faveur de plus de proximité, de solidarité et d’une refondation au service du développement de l’emploi", explique le candidat.
"Notre volonté commune : mettre l’intérêt de Saint-Paul au-dessus des divisions et construire pour le second tour une dynamique capable de répondre aux attentes exprimées lors du premier tour. Le rassemblement des forces de la droite et du centre est un impératif", estime-t-il.
Il souligne : "Les électeurs ont exprimé une attente de changement, de rigueur dans la gestion municipale et d’efficacité dans l’action publique."
- "Faire barrage"-
Didier Robert souhaite désormais "que toutes celles et tous ceux qui (lui) ont fait confiance au premier tour puissent se retrouver dans cette dynamique de rassemblement et de responsabilité", et appelle à "faire barrage à LFI et à ses représentants locaux".
"Le second tour reste ouvert. Dans une élection municipale, et toutes celles à venir, la mobilisation peut encore faire évoluer les équilibres et permettre une victoire de ceux attachés aujourd’hui à un vrai changement", estime Didier Robert.
Avant lui, le candidat du Rassemblement national Jean-Yves Morel a appelé à voter pour Cyrille Melchior. Le maire sortant va donc devoir affrontrer les électeurs de droite et d'extrême-droite de Saint-Paul au second tour.
Lire aussi - 1er tour des municipales : la gauche et la droite ont conforté leurs positions, le RN peine à s’installer
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Les électeurs de Didier voteront blanc ou Séraphin.
Melchior une catastrophe ambulante
Force est de constater que les vociférations de la Marionnettiste pendant les meetings, qui pilote SERAPHIN, avec en seconde lame K. LEBON, n'ont pas suffit.
Les St Paulois ne sont pas dupes et ne souhaitent pas cautionner la politique mélenchoniste, que compte, à terme, mettre en place en "misouk" le PLR sur l'Ile.
Il est temps que le clientélisme cesse, que St PAUL soit administrée par des St Paulois ; et que les recrutements se fassent sur CV et non pas sur la considération d'autres aptitudes, ou d'attributs que je ne détaillerais pas ici.... ou alors en fonction de l'arbre généalogique . J'dis ça , je dis rien...
Allez St paulois, réveillez vous et rendez St Paul aux St Paulois !!!
Ici également les "appareils" de droite et d'extrême droite s'allient pour faire perdre la gauche! Ils sont donc d'accord avec ce qui se pass en métropole où leurs partis font également la même chose! S'allier avec "le diable" plutôt laisse la gauche gagner! Et ils se disent "Républicains" malgré les positions du RN qui nie le nazisme, le fascisme et qui demande le départ des immigrés en France métropolitaine! Ils se voient plus blancs que les blancs! En métropole ils seraient, ostracisés voire rejettés, mais peu importe tout sauf la gauche! Et aprés ils veulent donner des leçons de démocratie! DE GAULLE doit se retourner dans sa tombe, ainsi que CHIRAC qui pourtant n'était pas de gauche mais qui à TOUJOURS refusé une alliance avec l'extrême droite! C'en est minable!
Il n’avait plus le choix le pauvre condamné et surtout au vu de ses nombreux procès qui vont lui tomber dessus ! Un homme à casserole que la population rejette définitivement
Lui, ce n'est qu'un ab...i! Mais voire le Président du Département accepter une alliance avec l'extrême droite, il est tombé bien bas! A moins qu'i ne l'était déjà! Remarquez il n'a jamais non plus pris parti officiellement contre les déclarations des membres du RN! C'est donc qu'au fond il est d'accord avec eux!