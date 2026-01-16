Saint-Denis : la section locale de FLI retire son soutien à Ericka Bareigts pour les municipales

Dans un communiqué publié ce vendredi 16 janvier 2026, un groupe se présentant comme la section dionysienne de la France insoumise (LFI) annonce retirer son soutien à la candidature d'Ericka Bareigts pour les municipales à Saint-Denis. Les militants évoquent qu'"aucun accord politique satisfaisant n’a pu être trouvé". Le bureau national avait précédemment annoncé soutenir la candidature de la maire sortante en raison "du vote de la censure du gouvernement Lecornu par le député Philippe Naillet, membre de la majorité municipale sortante" (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Après plusieurs mois d’échanges et de discussions, notre groupe d’action de Saint Denis a décidé de retirer son soutien à la liste conduite par Madame Ericka Bareigts pour les élections municipales de Saint-Denis", écrivent les militants ce vendredi.

Malgré "une volonté constante de dialogue et de construction, aucun accord politique satisfaisant n’a pu être trouvé".

"Les propositions formulées ne permettaient ni une représentation à la hauteur de nos engagements, ni la garantie d’une orientation politique claire répondant aux attentes des Dionysiennes et des Dionysiens", estiment-ils.

"Ce désaccord, exclusivement politique, nous conduit donc à acter l’impossibilité de poursuivre ce

partenariat dans le cadre de cette échéance électorale."

Les militants tiennent "toutefois à réaffirmer avec force que ce choix ne remet en rien en cause notre engagement total contre les idées de l’extrême droite et du Rassemblement National, dont les

discours et les projets sont incompatibles avec les valeurs de solidarité, de justice sociale et de vivre- ensemble qui fondent l’histoire et l’identité de Saint-Denis".

A noter que le bureau national avait décidé le 4 décembre 2025 d'apporter son soutien à la candidature d'Ericka Bareigts, soulignant le "vote de la censure du gouvernement Lecornu par le député Philippe Naillet, membre de la majorité municipale sortante" en octobre dernier.

Un vote que ce dernier n'a pas renouvelé lors de la dernière motion de censure déposée par LFI, rejetée ce mercredi 14 janvier.

Ce retrait reste à confirmer de la part du bureau national.