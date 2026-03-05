Éruption au Piton de la Fournaise : le cône éruptif désormais bien formé, continue de se refermer progressivement

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit pour sa 20ème journée. Les observations réalisées ce jeudi 5 mars 2026 au matin par les équipes de l'Observatoire volcanologique, montrent un cône éruptif désormais bien formé, qui continue de se refermer progressivement. En aval, une importante activité en tunnels de lave alimente plusieurs résurgences de coulées (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

"Des ouvertures dans le toit de ces tunnels (skylights) permettent également d’observer la circulation de la lave à l’intérieur des tunnels", précise l'OVPF.

Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan, toujours visible depuis le Piton de Bert.

- Un nouveau bras de coulée a franchi le cassé des Grandes Pentes -

Depuis le 3 mars, les coulées sont de nouveau visibles dans la partie haute des Grandes Pentes. "Les coulées se développent à la fois en gratons (lave a’ā) et en coulée Pāhoehoe (cordée) à la sortie des tunnels actifs", indiquent les volcanologues.

Dans les Grandes Pentes, le front de la coulée la plus en aval reste figé à 2,6 km de la route nationale 2 et à une altitude de 660 m.

- Faible sismicité au Piton de la Fournaise -

Comme lors des jours précédents, l’activité sismique reste faible.

La reprise de l’inflation de l’édifice, visible sur les stations GNSS sommitales et à la base du cône, se confirme.

Cette inflation reste pour l’instant faible et indiquerait une faible remise en pression du système d’alimentation magmatique, possiblement liée à une recharge en magma du réservoir superficiel.

Sur les dernières 24 heures, le trémor éruptif (indicateur de l’émission de lave et de gaz en surface) reste relativement stable et de faible amplitude. Sur le long terme, on observe une augmentation progressive de l’amplitude du trémor depuis le 21/02 avec quelques variations. Quelques pics d’amplitude sont toujours enregistrés, probablement liés à des variations de dégazage ou à des évolutions morphologiques du cône éruptif.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. Regardez.

- L'enclos reste fermé à la population -

La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

