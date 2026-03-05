Papillomavirus et méningocoques : lancement de la campagne de vaccination dans les collèges de La Réunion

À partir du 23 mars 2026, l’Agence régionale de santé (ARS) La Réunion, l’Académie de La Réunion et la CGSS Réunion déploient une campagne de vaccination pour protéger contre les papillomavirus humains (HPV) et les méningocoques. La campagne de vaccination est intégralement prise en charge dans les collèges. Elle s’adresse aux filles et garçons de 11 à 14 ans, sur autorisation parentale. Plus de 14.000 élèves sont concernés (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Des médecins, infirmiers et pharmaciens interviendront dans les établissements scolaires du 23 mars au 24 avril 2026 pour vacciner les élèves âgés de 11 à 14 ans.

Plus de 14.000 élèves sont concernés et pourront se faire vacciner par les professionnels de santé du CHU, du CHOR et les professionnels libéraux.

Pour la première phase de la campagne, l’accord d’au moins un des deux parents est attendu au plus tard le 19 mars 2026.

Les parents peuvent aussi choisir de faire vacciner leur enfant auprès de leur médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme.

- Papillomavirus : accélérer la protection pour prévenir les cancers -

Les papillomavirus humains (HPV) sont très fréquents : 8 femmes et hommes sur 10 y seront exposés au cours de leur vie. Chaque année en France, ils sont responsables de plus de 7.000 cancers. Ils concernent principalement le col de l’utérus (44 %), mais aussi l’anus (24 %) et l’oropharynx (22 %), ainsi que certains cancers du vagin, de la vulve, du pénis. Un quart des cancers liés aux HPV touche les hommes.

Vacciner dès 11 ans "garantit une meilleure efficacité et permet d’éviter jusqu’à 90% des infections à l’origine des cancers liés aux HPV", indique l'ARS.

La vaccination, sûre et efficace, est recommandée pour les filles et garçons de 11 ans à 14 ans. Pour une efficacité optimale du vaccin HPV, il est important de respecter le schéma vaccinal de 2 doses, espacées de 5 mois à 13 mois d’intervalle.

Un rattrapage vaccinal est désormais possible de 15 à 26 ans révolus. (3 doses).

- Méningocoques : renforcer la protection à l’adolescence -

Les infections bactériennes à méningocoque peuvent provoquer des méningites ou septicémies graves, parfois mortelles, ou entraîner des séquelles importantes. En France, environ 500 cas d’infection et 60 décès sont recensés par an.

La vaccination contre les méningocoques A, C, W et Y est obligatoire chez les nourrissons depuis le 1er janvier 2025. La campagne menée au collège permet d’assurer un rattrapage et de renforcer la protection des 11–14 ans.

Une seule injection offre une protection efficace et peut être réalisée en même temps que le vaccin contre les HPV.

Un courrier accompagné du formulaire d’autorisation a été remis aux parents concernés :

• en format papier à retourner au collège

• ou avec le lien du formulaire à signer en ligne

Ce formulaire est indispensable pour la réalisation de la vaccination.

- Une vaccination encore trop insuffisante à La Réunion -

À La Réunion, à l’issue de la campagne 2024-2025, la couverture vaccinale HPV à La Réunion progresse mais reste inférieure à celle observée en France hexagonale.

- Chez les filles nées en 2012 : 26 % ont reçu au moins une dose et 13 % deux doses (contre respectivement 54 % et 36 % en France hexagonale) ;

- Chez les garçons : 18 % ont reçu au moins une dose et 8 % deux doses (contre 44 % et 28 % en France hexagonale).

Concernent le vaccin contre le méningocoque C (et non encore les vaccins ACWY), chez les adolescents de 16 ans, la couverture vaccinale atteint 63 % à La Réunion, contre 79 % en France hexagonale.

Les résultats montrent que la dynamique est engagée, mais que la mobilisation doit se poursuivre.

L’objectif national est d’atteindre 80 % de couverture vaccinale contre les HPV d’ici 2030, conformément à la stratégie décennale de lutte contre les cancers.

