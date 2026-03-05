Saint-André : équipé de son matériel de vente et de plusieurs pochons de cocaïne, un conducteur interpellé

Dans la soirée du lundi 2 mars 2026, les effectifs de la Brigade anti-criminalité (BAC) locale de Saint-André contrôlaient deux véhicules qui étaient arrêtés en pleine voie de circulation. L’un des conducteurs se trouvait en possession de plusieurs pochons de cocaïne, de résine de cannabis, d’une balance, ainsi que d'une somme de 2.649 euros ; il déclarait aux policiers qu’il s’apprêtait à revendre la marchandise aux deux occupants du second véhicule. Le vendeur a été interpellé et placé en garde à vue. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

