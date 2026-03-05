TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-André : équipé de son matériel de vente et de plusieurs pochons de cocaïne, un conducteur interpellé

  • Publié le 5 mars 2026 à 17:41
  • Actualisé le 5 mars 2026 à 18:08
bac territoriale 974 de la police nationale

Dans la soirée du lundi 2 mars 2026, les effectifs de la Brigade anti-criminalité (BAC) locale de Saint-André contrôlaient deux véhicules qui étaient arrêtés en pleine voie de circulation. L’un des conducteurs se trouvait en possession de plusieurs pochons de cocaïne, de résine de cannabis, d’une balance, ainsi que d'une somme de 2.649 euros ; il déclarait aux policiers qu’il s’apprêtait à revendre la marchandise aux deux occupants du second véhicule. Le vendeur a été interpellé et placé en garde à vue. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Tout sauf les Vira
Tout sauf les Vira
52 minutes

Bravo la police.
Totoche bande vendeurs de drogue.

